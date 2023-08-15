Мнение: О терзаниях московской элиты… Ну когда же уже?

В середине рабочего дня на террасе одного из тех московских ресторанов на Патриарших прудах, где средний счёт за ужин на двоих совпадает с медианной столичной зарплатой, было ещё довольно пусто. Сонные официанты лениво протирали кристально чистые бокалы, поскольку правила заведения требуют от них присутствия в зале когда там есть хотя бы один гость. Пара гламурных девиц с безупречным даже в это время суток макияжем томно потягивали «утренний» тыквенный латте, не обращая ни малейшего внимания на пустоту вокруг.

Лето. Август. Не сезон.

Второй год специальной военной операции…

Столичная элитка «слиняла» и «рассосалась»?

Как бы не так!

Уже вечером атмосфера в этом заведении, как и в десятке других, расположенных там же, на знаменитых «Патриках», резко изменится. А если это будет вечер пятницы, то и вообще станет неотличимой от прежней. Словно бы и не прилетают в Москву «неизвестно чьи» беспилотники. Словно бы и не сплотилась вся страна в едином желании денацифицировать и демилитаризовать, идя на лишения и жертвы…

На закате дня всё возвращается на круги своя. И вежливый интерес мэтра, забронирован ли столик, если посетитель кажется ему незнакомым. И кальяны со смесями, так и не вышедшими из моды. И рыбные крудо по цене золотых слитков — лишь тонкий знаток отличит их от привычного карпаччо. И вся прочая, привычная аура элитного потреб***ства (или, если угодно, непотребства).

Разве что разговоры становятся иными. Нет, не о «положении на фронтах», Боже упаси! Вся политика — «табу», даже уже двойное. Но меняется география: уже не Канны или Ницца слетают с уст загорелых модниц, а Бодрум или даже Кемер. И flyDubai, оказывается, не так уж плох. И «Оман вообще не хуже Сен-Тропе». Впрочем на тех, кто «между струйками» западных санкций всё же просочился на популярный у богемы курорт, поглядывают с плохо скрываемой завистью, отдающей нотками ностальгии. А те, удачно отдохнувшие, стараются уже не кичиться: грешновато-с!

Действительно: «время такое» и всем приходится идти на жертвы. Одним — выбирать пески Персидского залива вместо пляжей Лазурного берега. Другим и вовсе пейзанский Бодрум и турецкий базар. Третьим — Дубай вместо Милана.

А кому сейчас легко?

Приходится приспосабливаться к обстоятельствам…

И вот в этой «элитке» Запад всерьёз рассчитывал вызвать недовольство, а то и фронду?

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