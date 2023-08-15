 

Сливший дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 магазин Plaion назвал ее ошибочной

15.08.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте Plaion в начале августа была размещена информация о двух версиях игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с запланированной датой выхода, назначенной на 1 декабря 2023 года. Однако оказалось, что это произошло из-за технической ошибки, а не из-за утечки информации, об пишет портал GRY Online, ссылаясь на заявление представителей компании.

По заявлению Plaion, дата 1 декабря была введена на странице игры по ошибке. Правильной датой должна была быть стандартная «заглушка» с указанием 31 декабря 2023 года. Обычно последний день года используется как предполагаемая дата релиза для проектов, чья точная дата выхода пока не известна.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World до сих пор не объявили официальную дату релиза своего проекта. Ожидается, что игра появится на ПК и консолях Xbox Series X/S к концу 2023 года. Подписчики Game Pass смогут бесплатно играть в проект сразу после его выпуска.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представляет собой продолжение культовой игровой серии, посвященной сталкерам в Зоне отчуждения, где игрокам предстоит столкнуться с аномалиями, мутантами и другими опасностями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Omoda C5 получил спецверсию Black Diamond

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

15.08 / Для осветления пигментных пятен, от морщин и не только: 6 рецептов домашнего ухода за кожей с рисовой водой

15.08 / Мнение: О терзаниях московской элиты… Ну когда же уже?

15.08 / Фанни Каплан стреляла в Ленина пулями, заражёнными сифилисом

15.08 / Новый седан Lada Iskra показали на фото во время дорожных испытаний в Тольятти

15.08 / Рупор кремлевской пропаганды: По проблемным селам

15.08 / Представлены российские мессенджеры «Колибри» и «Импульс» для Android

15.08 / «Автотор» запустил производство китайских кроссоверов BAIC X55

15.08 / Москвичу, отсидевшему три года за отказ надеть маску в метро, грозит ещё три года за отказ снять маску в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика