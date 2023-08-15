Сливший дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 магазин Plaion назвал ее ошибочной

На сайте Plaion в начале августа была размещена информация о двух версиях игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с запланированной датой выхода, назначенной на 1 декабря 2023 года. Однако оказалось, что это произошло из-за технической ошибки, а не из-за утечки информации, об пишет портал GRY Online, ссылаясь на заявление представителей компании.

По заявлению Plaion, дата 1 декабря была введена на странице игры по ошибке. Правильной датой должна была быть стандартная «заглушка» с указанием 31 декабря 2023 года. Обычно последний день года используется как предполагаемая дата релиза для проектов, чья точная дата выхода пока не известна.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World до сих пор не объявили официальную дату релиза своего проекта. Ожидается, что игра появится на ПК и консолях Xbox Series X/S к концу 2023 года. Подписчики Game Pass смогут бесплатно играть в проект сразу после его выпуска.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представляет собой продолжение культовой игровой серии, посвященной сталкерам в Зоне отчуждения, где игрокам предстоит столкнуться с аномалиями, мутантами и другими опасностями.