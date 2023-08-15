 

Фанни Каплан стреляла в Ленина пулями, заражёнными сифилисом

15.08.2023, 11:33, Разное
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Специалисты мавзолея имени Ленина завершили самое масштабное в истории исследование мумии создателя советского государства.

Благодаря использованию современных технологий, учёным удалось опровергнуть один из самых популярных мифов о Вожде мирового пролетариата – Ульянов-Ленин заразился сифилисом не в эмиграции, как это считалось ранее, а после покушения Фанни Каплан.

– Долгие годы нам рассказывали, что Владимир Ильич подцепил сифилис в Швейцарии, где вёл беспорядочную половую жизнь. Это оказалось не так. Исследование пуль, выпущенных в его Каплан в августе 1918 года показало, что террористка специально отравила их бактериями Трепонемы, – сообщил журналистам главный биолог мавзолея Дмитрий Мендель.

В ближайшее время специалисты опубликуют подобный отчёт о своём исследовании, после чего будут внесены правки в официальную биографию Ленина и школьные учебники истории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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