Новый седан Lada Iskra показали на фото во время дорожных испытаний в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» проводит тестовые испытания нового прототипа LADA Iskra.

Серийное производство транспортного средства планируют начать к концу следующего года. В Сети уже доступны изображения автомобиля, который пока можно рассмотреть только в плотной защитной пленке. В компании ранее анонсировали, что приобрести новую модель LADA Iskra можно будет к 2025 году.

В продажу запустят версии в кузове кросс-универсал и универсал, однако позже их разновидность может быть расширена. Под капотом применят 1,6-1,8-литровые агрегаты с мощностью от 106 до 122 л.с. Во всех версиях применят только переднеприводную систему.