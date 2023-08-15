 

Новый седан Lada Iskra показали на фото во время дорожных испытаний в Тольятти

15.08.2023, 11:13, Разное
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Компания «АвтоВАЗ» проводит тестовые испытания нового прототипа LADA Iskra.

Серийное производство транспортного средства планируют начать к концу следующего года. В Сети уже доступны изображения автомобиля, который пока можно рассмотреть только в плотной защитной пленке. В компании ранее анонсировали, что приобрести новую модель LADA Iskra можно будет к 2025 году.

В продажу запустят версии в кузове кросс-универсал и универсал, однако позже их разновидность может быть расширена. Под капотом применят 1,6-1,8-литровые агрегаты с мощностью от 106 до 122 л.с. Во всех версиях применят только переднеприводную систему.


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