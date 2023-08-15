 

«До предела износа» — 16 тысяч мостов в Германии нуждается в ремонте, но правительство готово ремонтировать лишь несколько сотен в год

15.08.2023, 11:00, Новости дня
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Дорожная инфраструктура в Германии переживает не лучшие времена. Из 130 тысяч мостов страны почти каждый восьмой нуждается в ремонте. Die Welt сообщает, что федеральное правительство планирует в ближайшие годы ремонтировать до 400 мостов ежегодно, но на пути у этих планов могут встать бюрократия и экологи. Это приводит к задержкам и многомиллионным удорожаниям, как это случилось с мостом Ширштайнер.

МАРКУС ТИКСЕН, ведущий Die Welt: Обратно в Германию. Ветхие мосты, плохие дороги, пробки и выбоины — инфраструктура здесь у нас в плачевном состоянии, а недофинансирование огромно. При этом если что-то, наконец, строят, то часто требуется гораздо больше времени, чем планировалось, как это случилось с мостом Ширштайнер между Майнцем и Висбаденом. С задержкой в четыре года министр транспорта Виссинг, наконец, смог открыть его, а общее время строительства составило целых 10 лет.

Это приятное событие для министра транспорта Виссинга. Открытие моста Ширштайнер позволит всему региону вздохнуть с облегчением. После десяти лет строительства все полосы на линии жизни между Майнцем и Висбаденом снова могут быть использованы. Годы дорожного хаоса в регионе остались в прошлом.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: В других странах это происходит намного быстрее, поэтому мы определённо рады, что теперь он снова открыт.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, это большое событие, что дорожное сообщение потихоньку приходит в норму.

ВЕЛОСИПЕДИСТ: Я думаю, что это хорошо, но мне интересно, почему это заняло так много времени.

Однако завершение этого строительства — это всего лишь капля в море. Из примерно 130 тысяч мостов в Германии более 16 тысяч ждут ремонта. При этом федеральный министр транспорта Виссинг хочет приводить в порядок каждый год 400 мостов, что означает огромное недофинансирование. Проблема в том, что многие процедуры утверждения затягиваются на десятилетия, в том числе из-за того, что ассоциации и организации продолжают жаловаться на инфраструктурные проекты.

МИХАЭЛЬ ХАБЕРЛАНД, президент НКО Mobil in Deutschland: Законодатели просто должны вмешаться. С одной стороны, защита природы важна, но с другой стороны, доводить Германию до предела износа, разрушать инфраструктуру — в какой-то момент мы можем ожидать горькой расплаты за это. Поэтому всё необходимо ускорить.

Задержки с ремонтом моста Ширштейнер также имели финансовые последствия. В итоге проект стоил около €250 млн, что более чем на 30 миллионов больше, чем планировалось.

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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