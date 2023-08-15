 

Представлены российские мессенджеры «Колибри» и «Импульс» для Android

15.08.2023, 10:20, Разное
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На форуме «Армия-2023» компания «Росэлектроника», входящая в состав корпорации Ростех, представила набор российских защищенных мессенджеров для мобильных устройств, работающих на базе Android, пишет агентство ТАСС.

Мессенджеры «Колибри» и «Импульс» предоставляют возможность пользователям безопасно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, передавать файлы, совершать звонки, включая кросс-платформенные, а также участвовать в групповых чатах. Для обеспечения безопасности данных используются два режима: с применением аппаратного средства криптографической защиты информации «Портал-10», либо без него напрямую.

Разработка приложений осуществлена Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом, входящим в состав компании «Росэлектроника». Помимо этого, «Колибри» и «Импульс» включены в комплексное решение, в которое также входят серверное программное обеспечение и сервисы для организации защищенных VPN-каналов связи, использующих российские криптоалгоритмы.

Дополнительно мессенджеры обеспечивают защищенный удаленный доступ к корпоративным веб-сервисам, таким как электронная почта и облачное хранилище и видеоконференции.


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