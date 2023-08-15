 

«Автотор» запустил производство китайских кроссоверов BAIC X55

15.08.2023, 10:00, Разное
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На отечественном заводе «Автотор» выпустили партию новых китайских кроссоверов BAIC X55.

Модель обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбиной на 188 л.с. мощности. Кроссовер приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Во всех версиях ограничились передним приводом. С учетом характеристик разгон до сотни составляет 7,8 секунд. Привлекательной особенностью автомобиля указали скрытые дверные ручки.

Кроме того, модель имеет рейлинги, панорамную крышу, ассистента парковки, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, шесть подушек безопасности и опцию мониторинга слепых зон. Пока стоимость новинки кроссовера BAIC X55 остается засекреченной до поступления в свободную продажу.


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