 

Экс-агент ЦРУ – американские налогоплательщики уверены, что дополнительные вливания в Украину — деньги на ветер

15.08.2023, 9:45, Новости дня
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Джо Байден запросил дополнительные $15—25 миллиардов для помощи Украине. Если поддержка США прекратится, Украина сразу проиграет. Кроме того, за счёт этого обогащаются его дружки и другие корпоративные доноры, полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Невозможно представить, как конгресс оправдает выделение такой суммы, когда избиратели уверены, что вливать деньги в Украину глупо и расточительно, рассказал он в интервью Стивену Гарднеру.

Только за последние 24 часа президент Джо Байден объявил, что ему требуется, чтобы конгресс одобрил дополнительные 40 миллиардов долларов из денег налогоплательщиков. Из этой суммы от 15 до 25 миллиардов долларов пойдёт на Украину.

Сколько вообще денег прошло через одобрение конгресса с момента прихода к власти Байдена? Мы же говорим о триллионах и триллионах долларов. Как так получается, что у них всегда заканчиваются деньги, но в то же время отправляют от 15 до 25 миллиардов долларов из денег налогоплательщиков на Украину? 

Это вообще правильный шаг или это Байден обогащает корпоративных доноров в преддверии сезона выборов? Я не могу этого понять. Это просто не укладывается у меня в голове. 

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, вы правы, это не имеет смысла. Это неправильно. И за счёт этого обогащаются дружки Байдена, таков простой ответ. И вот что это прежде всего открывает? А то, что Украина полностью, целиком, абсолютно — какое слово ещё можно подобрать для описания — зависит от Соединённых Штатов в финансовом и военном плане, чтобы продолжать биться. 

Если бы завтра Соединённые Штаты прекратили подобную поддержку, Украина была бы вынуждена сдаться, они бы не смогли продолжать сражаться. Но вот что интересно, так это сдвиг в общественном мнении в США сегодня. Думаю, ещё год назад 60 или 70 процентов кричали: «О Боже, мы должны поддержать Украину. Бегом туда!».

Сейчас всё с точностью до наоборот. Кажется, 55 процентов говорят: «Нет, мы не должны больше помогать Украине. Вообще». И неспособность Украины добиться какого-либо значительного прогресса в этом контрнаступлении, а это теперь уже широко и регулярно освещается во всех СМИ от CNN, Wall Street Journal New York Times до Washington Post, — они все распространяют эту информацию. 

Это совсем не тот посыл, который мы слышали шесть месяцев назад или год назад. Тогда это было: «О, Украина движется к победе! Украина побеждает!». Поэтому я не представляю, как конгресс может оправдать такую сумму, когда они знают, что их избиратели считают, что дополнительно вливать туда деньги глупо и расточительно. 

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.   

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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