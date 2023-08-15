Москвичу, отсидевшему три года за отказ надеть маску в метро, грозит ещё три года за отказ снять маску в метро

В Москве задержали 29-летнего местного жителя, который ранее отбыл трёхлетний срок в колонии из-за отказа надеть маску в метрополитене.

Напомним, в июне 2020 года полицейские потребовали от него воспользоваться средством защиты, а когда он отказался, попытались сами надеть на него бесплатную маску. Мужчина толкнул одного из них и получил три года за нападение на сотрудника.

Уже пребывая в колонии, осужденный подал заявление на условно-досрочное освобождение, но получил отказ из-за того, что толкнул сотрудника ФСИН. В результате он отсидел весь срок, однако на следующий день после освобождения вновь был задержан. Наученный горьким опытом, он теперь носил маску в метро, но патрулю показалось это подозрительным – двое сотрудников сочли, что мужчина пытается скрыть личность от камер наблюдения, и потребовали от него снять маску. Когда пассажир отказался это делать, они попытались снять с него средство защиты сами.

Опять же учитывая предыдущий негативный опыт, бывший заключённый на этот раз не стал препятствовать органам правопорядка. Однако сорвав с пассажира маску, полицейский обнажил его неприязненное, неблагожелательное выражение лица, явно демонстрирующее недовольство, раздражённость, агрессию, что по новым законам тоже приравнивается к нападению. Сейчас москвич ожидает нового суда.

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