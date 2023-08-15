 

Правящая партия Польши проведёт референдум для привлечения избирателей

15.08.2023, 8:30, Новости дня
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В Польше находящаяся у власти партия «Право и справедливость» собирается организовать референдум по острым вопросам в один день с парламентскими выборами, чтобы привлечь на свою сторону базовый электорат. Оппозиция обвиняет властей в политической уловке и «спектакле», во время которого населению сообщают готовые ответы на предлагаемые вопросы, пишет Bloomberg.


AP

Правящая партия Польши «Право и справедливость» намерена ради увеличения базового электората параллельно с парламентскими выборами провести 15 октября референдум по политическим вопросам, включая размещение мигрантов, запрета на продажу госсобственности и повышения пенсионного возраста, пишет Bloomberg. В понедельник министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что четвёртым и последним пунктом будет предложение о демонтаже стены на границе с Белоруссией: там для укрепления безопасности правительство разместит 10 тыс. военнослужащих.

Как рассказывает издание, теперь общенациональное голосование должны одобрить депутатов. Находящиеся у власти консерваторы не могут добиться уверенного лидерства в опросах общественного мнения, по которым они не получают большинства. Оппозиционная «Гражданская платформа» и её лидер Дональд Туск высмеяли план правительства как уловку для повышения явки с помощью противоречивых вопросов. «Это наглость, а не референдум, — считает заместитель руководителя оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньская на платформе X (бывший Twitter). — Раскрывая вопросы, они устраивают спектакль, во время которого критикуют «Гражданскую платформу», и предлагают готовые ответы».

Решение провести общенациональное голосование совпало с ещё более резкими высказываниями лидеров «Права и справедливости» в адрес Туска, отмечается в статье. В пятницу глава правящей партии Ярослав Качиньский называл своего политического противника «внедрённым» немцем, который намерен в случае возвращения к власти в качестве премьер-министра продать государственные активы. Со своей стороны партия «Право и справедливость» попросит избирателей на референдуме поддержать запрет таких действий. При этом Туск не заявлял о планах по приватизации государственных компаний, пишет Bloomberg.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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