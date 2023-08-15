 

Бета-версия VK Видео теперь доступна на устройствах iOS

15.08.2023, 7:50, Разное
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Компания VK объявила о запуске бета-версии своего приложения VK Видео на платформе iOS. Ранее его можно было скачать через Google Play и RuStore и использовать только на Android.

С новой мобильной версией приложения пользователи получают доступ к многомиллионным каталогам видеоконтента, где можно найти эксклюзивные шоу, интересные видеоролики от блогеров, онлайн стримы, а также фильмы, сериалы и пользовательские ролики.

Важно отметить, что в период бета-тестирования функциональность мобильного приложения и алгоритмы рекомендаций будут постоянно улучшаться. Разработчики постараются активно учитывать пожелания и отзывы зрителей, а также авторов контента на платформе.

Полноценный запуск ожидается осенью текущего года.


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