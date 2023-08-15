Бета-версия VK Видео теперь доступна на устройствах iOS

Компания VK объявила о запуске бета-версии своего приложения VK Видео на платформе iOS. Ранее его можно было скачать через Google Play и RuStore и использовать только на Android.

С новой мобильной версией приложения пользователи получают доступ к многомиллионным каталогам видеоконтента, где можно найти эксклюзивные шоу, интересные видеоролики от блогеров, онлайн стримы, а также фильмы, сериалы и пользовательские ролики.

Важно отметить, что в период бета-тестирования функциональность мобильного приложения и алгоритмы рекомендаций будут постоянно улучшаться. Разработчики постараются активно учитывать пожелания и отзывы зрителей, а также авторов контента на платформе.

Полноценный запуск ожидается осенью текущего года.