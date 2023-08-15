Уже не «Патриот». Почему пригожинские СМИ никому не нужны?

Медиа из группы «Патриот» не были встроены в иерархию российской пропаганды и остались для нее инородным объектом. Независимый статус холдинга превратился в уязвимость, поскольку фактически им управлял один-единственный человек, теперь попавший в опалу.

Одно из последствий пригожинского мятежа — стремительное падение окутанной мифами и легендами медиаимперии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Руководители холдинга «Патриот» объявили о его закрытии, хотя (по их же словам) в 2023 году совокупный трафик всех пригожинских медиаресурсов составлял «300 миллионов уникальных посетителей в сутки». Возможность перерождения холдинга полностью не исключена, но крайне маловероятна. Все, к чему прикасался Евгений Пригожин, теперь токсично.

Один в медиаполе воин

Пригожинские СМИ из холдинга «Патриот» никак не проявляли себя на протяжении всей острой фазы российского вторжения в Украину, а также личного противостояния основателя ЧВК «Вагнер» с Минобороны. Своим пиаром занимался сам Пригожин. Сначала устроил вояж по стране с практически предвыборной программой, а во время июньского мятежа превратил свой телеграм-аккаунт в главный источник новостей.

Молчание пригожинской медиаимперии было удивительно, учитывая ее масштабы. В холдинге были общероссийские издания (такие как РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Народные новости»), сотни региональных сайтов и сетка телеграм-каналов.

По словам главы РИА ФАН Евгения Зубарева, в 2017 году на ресурсы медиагруппы ежедневно заходили свыше 60 миллионов человек, а в 2023-м речь шла уже о 300 миллионов уникальных посетителей в сутки. Если не ставить эти слова под сомнение, то вырисовывается удивительная картина: аудитория у пригожинских медиаресурсов была больше, чем у федеральных СМИ.

В битву можно было бы бросить и знаменитую пригожинскую «фабрику троллей». Появившись в 2009 году, она за десять лет разрослась до сотен работников, которые каждые сутки оставляли на разных ресурсах десятки тысяч комментариев.

Общемировую известность «тролли» получили в 2016 году, когда власти США обвинили их во вмешательстве в президентские выборы. «Американский департамент» тогда создал в разных соцсетях сотни групп и тематических аккаунтов, которые охватывали до 70 миллионов пользователей в неделю. Именно на этом фоне фамилия Prigozhin замелькала в заголовках зарубежных СМИ. А в 2018 году «отца российских интернет-троллей» внесли в санкционные списки США.

Впоследствии «тролли» не раз проявляли себя: поддерживали лояльных Путину европейских политиков, работали в африканских странах, устраивали травлю российских оппозиционеров.

Но за Пригожина в ходе июньского мятежа они не заступились. Более того, еще в мае сеть интернет-ботов начала активно критиковать лидера вагнеровцев. Вероятно, в результате некоего передела рынка Пригожин утратил контроль над «троллями» еще до похода на Москву.

Лайки за рубли

О том, что ресурсы пригожинской медиаимперии были ограничены, было понятно еще до мятежа. Так, пропагандистская машина бизнесмена не прошла проверку в ходе его многолетнего конфликта с петербургским губернатором Александром Бегловым.

Еще в 2019 году политтехнологи и СМИ Пригожина помогали политику в предвыборной кампании, но далее их пути разошлись. По словам самого Пригожина, причина недовольства состояла в том, что Смольный мешал всем его бизнес-начинаниям. Издание «Досье» сообщало, что Пригожин контролирует «сетку» из десяти петербургских телеграм-каналов, которые были посвящены критике губернатора. Дошло до того, что Беглова обвинили в создании «преступного сообщества по разграблению бюджета».

Кремль безучастно наблюдал за этим со стороны. И в итоге Беглов, как и ожидалось, устоял. Компромат и медиакиллерство помогали добиваться своего в 1990-е, но никак не в 2020-м. Беглов лично лоялен Путину, и никакие скандалы не сделали губернатора уязвимее.

Еще один пример бурной, но безуспешной деятельности Пригожина — соцсеть Яrus. Она была создана в 2020 году на деньги основателя ЧВК «Вагнер» в качестве замены заблокированных западных соцсетей. Но российские пользователи оказались слишком лояльны привычным площадкам, чтобы заменять их непонятным ресурсом, где придется заново наращивать социальный капитал. Топ-менеджеры Яrus утверждали в начале года, что соцсеть «объединяет более 11 миллионов россиян». Но если бы у пригожинской соцсети и вправду была такая большая живая аудитория, ее бы не закрыли в июне 2023 года.

Масштабной аудитории, несмотря на все бравурные заявления, не было и собственно у медиаресурсов Пригожина. «Патриот» сотрудничал с обменными сетями и тратил на закупку трафика и лайков около 900 тысяч рублей в месяц. Реальная аудитория холдинга, скорее всего, не превышала нескольких тысяч читателей — об этом можно судить, проанализировав активность в пригожинских телеграм-каналах. Там «подправить» трафик намного сложнее, да и с экономической точки зрения это бессмысленно.

Токсичный актив

В «Патриоте» все было завязано на одного человека. Более того, сотрудники холдинга признавались, что работают исключительно для одного читателя — Пригожина. Его стремление создать свою медиаимперию — это что-то из 1990-х, когда российские олигархи приобретали СМИ для поддержки своих политических и бизнес-интересов.

Но в ельцинскую эпоху государственной информационной политики не было, а общественное мнение влияло на принимаемые властями решения. Президентская администрация сегодня жестко контролирует всю информполитику в стране.

Пока Пригожин был нужен Кремлю, никто не обращал внимания на убыточность его СМИ. Холдинг и «фабрика троллей» существовали полностью за государственный счет. Однако сразу после предательства Пригожина пришло время подсчитывать убытки. Путин стал рассказывать, что только за год 276 млрд рублей ушли на ЧВК «Вагнер» и контракты с Пригожиным. А Дмитрий Киселев подсчитал, что в общей сложности на пригожинские проекты было потрачено из бюджета более 1,7 трлн рублей.

Мятеж доказал, что медиа из группы «Патриот» не были встроены в иерархию российской пропаганды и остались для нее инородным объектом. Независимый статус холдинга превратился в уязвимость, поскольку фактически им управлял один-единственный человек, теперь попавший в опалу. Он же и распустил редакции, чтобы те не перешли к новому собственнику (то есть, по сути, к государству). Правда, позднее Financial Times процитировала главреда входивших в холдинг «Невских новостей» Андрея Краснобаева: якобы сообщения о закрытии изданий были сделаны исключительно «для поддержания интриги».

Изначально наиболее вероятным претендентом на ресурсы холдинга «Патриот» считалась «Национальная медиа группа» Юрия Ковальчука. Но проблема токсичности этих активов никуда не делась. Да и непонятно, что с ними делать дальше: денег они не приносят, а с провластной повесткой справляются другие пропагандисты.

Медиаимперия Пригожина и «Вагнер» были задуманы как структуры, которые будут выполнять госзаказ, но при внешнем управлении. Однако идея оказалась нерабочей. Как выяснилось, миллиарды бюджетных средств — это не гарантия ни эффективности, ни лояльности. При этом холдинг «Патриот» «в Беларусь» не пошлешь. Не нужен он и Симоньян с Киселевым. Проще зачислить в штат «Первого канала» и RT тысячи безработных «пригожинцев», чем поддерживать жизнь холдинга. Все равно своего главного читателя эти медиаресурсы уже лишились.

Николай Чикишев