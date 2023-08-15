 

Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках

15.08.2023, 6:25, Новости дня
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Среди российских городов-миллионников наибольшая доля нераспроданных квартир в новостройках в Омске – почти 77% строящегося жилья, из 323,8 тыс. кв. м квартир в новостройках еще ждут своих покупателей 248,3 тыс. кв. м. Вторую строчку занял Краснодар. Там нераспроданными остаются 75% площади.

В Самаре нераспроданным остается 71% площади вновь построенного жилья (671,2 тыс. кв. м из 951,5 тыс. кв. м. Четвертое место занимает Челябинск, в котором объем пока еще свободных квартир в новостройках составляет 68%, на пятом месте Новосибирск с показателем в 67%.

По данным специалистов, для того, чтобы продать всю пустующую недвижимость, потребуется от 2,2 до 5,2 года. Длительность продажи зависит от города, отмечает сайт VSE42.ru.


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