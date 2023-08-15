BFM TV – инфляция вынудила четверть французов отказаться от планов на отпуск

Каждый четвёртый француз никуда не поедет на каникулы из-за взлетевших цен и ограниченного бюджета, передаёт BFM TV. Основная часть семейных расходов уходит на продовольствие и транспорт, поэтому в этом году многие предпочитают отдыхать дома.

Купаться и наслаждаться хорошей погодой на пляже в Сержи — единственный выход для Розы и её детей. В этом году они не могут никуда поехать на каникулы из-за ограниченного бюджета и слишком высоких цен.

РОЗА: Мы подсчитали, что на четверых с размещением и питанием выйдет 700—800 евро. Так что нет, в этом году мы предпочли остаться отдыхать здесь.

Маймуна также решила остаться в Парижском регионе. Сегодня в программе — семейный пикник, однако студентка хотела бы поехать на юг Франции или в Испанию.

МАЙМУНА, студентка: В целом всё выросло в цене: билеты на поезд, на самолёт, бензин для машины… Слишком дорого, так что мне не по карману.

Работники туриндустрии предполагают, что в этом году на отдых не поедут 13 миллионов французов. Главная причина — инфляция.

ДИДЬЕ АРИНО, председатель консалтинговой фирмы ProTourisme: Основная часть их бюджета уходит на вынужденные траты. Рост цен на бензин, рост стоимости сырья и продовольствия — всё это истощило семейный бюджет и не позволяет им поехать в отпуск.

В туристической сфере стоимость проживания в среднем выросла на 14—25 процентов.

Дата выхода в эфир 14 августа 2023 года.

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