Инициатива дня: в Финляндии призвали дать конституционные права животным
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В Финляндии инициативная группа выступила с неожиданной инициативой. Активисты предложили закрепить права животных в конституции.
Предложение собрало необходимые 50 тысяч голосов, и теперь парламентарии обязаны его рассмотреть. Авторы идеи хотят признать животных разумными существами и предоставить им основные права, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.
Стоит отметить, что в Финляндии трепетно относятся к защите животных. В стране запрещены цирки с дрессированными животными и контактные зоопарки.
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