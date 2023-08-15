Рупор кремлевской пропаганды: Вторая коррекция

Российская автоматическая лунная станция "Луна-25" успешно завершила вторую плановую коррекцию орбиты и теперь уже направляется на окололунную орбиту, с которой 21 августа состоится прилунение. Станция уже передает первые данные собранные приборами во время полета.

Надеюсь, все будет нормально и станция сможет успешно прилуниться и начать штатную работу. Это имеет важное значение для отечественной космической программы и демонстрации наших возможностей по совместному с китайцами проекту по созданию базы на Луне к 2035 году.

—