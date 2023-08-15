 

В Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы – видео

15.08.2023, 0:10, Новости дня
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Группа мужчин в Индии сделала шокирующее открытие. Жители обнаружили трех крокодилов, живущих под землей по соседству с ними.

Люди утверждают, что постоянно слышали странный шум, доносившийся из-под тротуара. Когда они пригляделись к нему, им показалось, что он будто треснул. А затем произошло нечто совсем неожиданное. Три крокодила прорвались через потрескавшийся тротуар из-под земли, пытаясь выбраться из заточения. В ролике, опубликованном в социальных сетях, заметно, что эта ситуация собрала вокруг себя множество прохожих.


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