В Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы – видео

Группа мужчин в Индии сделала шокирующее открытие. Жители обнаружили трех крокодилов, живущих под землей по соседству с ними.

Люди утверждают, что постоянно слышали странный шум, доносившийся из-под тротуара. Когда они пригляделись к нему, им показалось, что он будто треснул. А затем произошло нечто совсем неожиданное. Три крокодила прорвались через потрескавшийся тротуар из-под земли, пытаясь выбраться из заточения. В ролике, опубликованном в социальных сетях, заметно, что эта ситуация собрала вокруг себя множество прохожих.