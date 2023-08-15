«Команда» дала опровержение

«Команда Рыбинска» опровергла обвинения одного из своих политических оппонентов в «хамелеонстве» и «маскировке» опубликовав на своих страницах в социальных сетях официальное заявление.

«Градиент, напоминающий цвета радуги, символизируют нашу поддержку таким демократическим движениям, как ЛГТБ+, а мордашка животного – это не хищник, используемый как символ одной из партий, а всем знакомая Rattus rybinscus», – говорится в обращении.

«Мы никогда не поддерживали повышение пенсионного возраста или платежей за жилищно-коммунальные услуги», – утверждают авторы. По их словам, они такие же обычные рыбинцы, как и все остальные избиратели, и также как все хотят побыстрее уйти на пенсию и платить поменьше за свои квартиры.

– Нам нет нужды продавать коммунальные предприятия частнику. Зачем? Лучше им руководить, – поделился своим мнением один из кандидатов «Команды Рыбинска». – Для чего мне покупать какой-то пароход, если у меня есть гидроцикл, моторная лодка и небольшая 18-метровая яхта? И зачем мне повышать зарплату мэру, если мэр не я?

Кроме того, по словам источника, «Команда Рыбинска» не собирается подстраиваться под интересы и «скрепы» действующей власти, и даже планирует внести в думу достаточно спорный законопроект о разрешении абортов для лиц мужского пола страдающих ожирением.

– Не зря же говорят: «мое тело – мое дело». У каждого человека должно быть право на аборт, – считает кандидат.

«Мы не рабы системы! Мы свободные граждане великой страны, в которой каждый может говорить и делать то, что считает нужным. Главное, чтобы это не нарушало права истинных патриотов города из нашей Команды», – подчеркивают авторы опровержения.

По их мнению, депутат и кандидат, обвинивший членов «команды» в «хамелеонстве» не достоин представлять Рыбинск ни в каком из органов власти, и должен быть немедленно изгнан из города, чтобы не мешал проведению «свободных и честных выборов».





