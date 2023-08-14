Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к прибытию Сталина в Великие Луки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Подготовка к открытию нового памятника Сталину в Великих Луках. Официальное торжественное открытие состоится завтра.
Кстати, существенную помощью в организации процесса появления памятника Сталину в Великих Луках сыграл директор "Кировского завода".
Завтра посмотрим открытие.
Всего в этом году в России может появится еще 3-4 новых памятника Сталину. помимо нового памятника в Сочи и памятника в Великих Луках. Плюс уже идет строительство Сталин-Центра в Нижегородской области.
"Вот старики вымрут и про Сталина все забудут" (с) любой либерал из 90х…Уха-ха.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет