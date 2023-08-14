Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к прибытию Сталина в Великие Луки

Подготовка к открытию нового памятника Сталину в Великих Луках. Официальное торжественное открытие состоится завтра.

Кстати, существенную помощью в организации процесса появления памятника Сталину в Великих Луках сыграл директор "Кировского завода".

Завтра посмотрим открытие.

Всего в этом году в России может появится еще 3-4 новых памятника Сталину. помимо нового памятника в Сочи и памятника в Великих Луках. Плюс уже идет строительство Сталин-Центра в Нижегородской области.

"Вот старики вымрут и про Сталина все забудут" (с) любой либерал из 90х…Уха-ха.

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