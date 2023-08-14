Мнение: Мехмат: уютно, как в казарме

Александр Аммосов, бывший жж-ст по имени Скунс (немало в свое время нагадивший у меня в журнале), давно уже остепенился, устроился работать в физтех и ведет телеграм-канал с претенциозным названием Kedr to Earth («Кедр» – это были позывные Юрия Гагарина, а Земля, соответственно, была Землей). Там у него порой попадаются меткие замечания. Вот например:

«На мехмате был очень популярен стиль, который я бы назвал стилем «Ландау-Гельфанда», когда за неудачное высказывание или формулировку теоремы с мелкой погрешностью ты мог быть осмеян, обозван ослом или хуже того. Я помню, как одна из преподавательниц на экзамене у первокурсников кричала другой: «Зоя Михайловна, Зоя Михайловна, посмотрите, какого идиота я нашла!». И этот стиль почему-то считался нормальным. Считалось, что это – школа выживания, но я помню и о том, сколько судеб было при этом покалечено. Конечно, был и другой стиль общения, шедший от старой интеллигенции – стиль Колмогорова, Александрова, Шафаревича, Рашевского и др. Но стиль «Ландау-Гельфанда» был много популярнее» (тг-канал Аммосова).

Поддержу автора – я тоже не раз замечал подобный стиль общения, и не только на мехмате, по-моему, он вообще почему-то особенно процветает именно среди «технарей». Это всегда была весьма агрессивная среда, а «гуманитариям» оно было свойственно в гораздо меньшей степени. Возможно, дело всего лишь в том, что технари в России – это почти сплошь мужчины, а среди гуманитариев все-таки преобладают женщины?

Если уж называть вещи своими именами, то студенческие «коллективы» в, скажем так, естественно-научной среде – всегда так или иначе казарма в своей основе. Много молодых, очень неуверенных в себе и дурно воспитанных людей. Со всем характерными для советской/российской казармы особенностями – то есть прежде всего грубостью и хамством. Причем, как видим из примера, технарская «казарма» даже и женщин «затачивает» (или выбирает) под себя – вспомним эту брутальную подругу «Зои Михайловны», которая явно воображает себя кем-то вроде сержанта в этой казарме.

Грустно это всё, конечно.