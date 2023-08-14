Королева отдала Николаеву все: почему имущество при разводе делят несправедливо

В прошлом году Наташа Королева в беседе с “Дни.ру” призналась, что жилье в Майами, купленное ею еще в браке с Игорем Николаевым, было отдано композитору после развода. С одной стороны, такой раздел имущества можно назвать несправедливым, но с другой, зная причины случившегося, – разумным. Королева пояснила: содержать квартиру во Флориде – это дорогое удовольствие. То есть для артистки, очевидно, было удобнее отдать недвижимость бывшему мужу – более обеспеченному на тот момент.

Оставшись, можно сказать, ни с чем, Королева начала новую жизнь, но далеко не все отличаются такой щедростью, как певица, и готовностью начать с чистого листа. Многие во время развода готовы объявлять друг другу войну из-за имущества, даже самого мелкого. Например, недавно стало известно, что 31-летний москвич через суд потребовал у жены вернуть ему игровую приставку, шайбу с подписью Ильи Ковальчука и футболку Manchester United. Эту историю поведал Mash.

А на gazetametro.ru рассказаны другие удивительные истории расставания некогда влюбленных пар. Так, один мужчина во время развода решил вынести из квартиры телевизор – единственную вещь, которую он, по словам его уже бывшей жены, купил за время брака. Но снять “плазму”, закрепленную на кронштейне, до возвращения домой бывшей благоверной молодой человек не смог. Женщина, как она призналась, долго смеялась из-за перекошенного на стене телевизора. А другой мужчина отказался выплачивать кредит за телефон, который подарил возлюбленной до расставания.

Каждый знает, что имущественные споры во время развода необходимо решать в суде. Также известно: приобретенное во время брака принадлежит каждому из супругов, и неважно, это квартира или телевизор. Сложности возникают, если отношения не были зарегистрированы официально. На такой случай юрист Павел Орват напоминает: “Бывшие партнеры не имеют право забирать чужое. В противном случае можно написать заявление в полицию, доказательством владения могут послужить чеки или квитанции на данные предметы, можно привлечь свидетелей”.

Так что причин, по которым имущество при разводе делят несправедливо, может быть несколько. Одна из них – щедрость бывших супругов по отношению друг к другу. Или у одного человека нет желания вступать в споры с некогда самым дорогим человеком. Еще одна причина – незнание законов. Ну и, конечно, сами законы тоже могут быть в какой-то степени несправедливы.