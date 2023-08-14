Не оставляйте незаконченные дела: Таро-прогноз на неделю 14-20 августа для каждого знака зодиака

Мы приближаемся к окончанию сезона Льва. Сейчас приближается сезон Девы. Сейчас самое время использовать все преимущества и сильные вибрации сезона Льва, чтобы получить все то, что хотим от жизни. Стоит сделать эту неделю более значимой.

Не нужно ничего утаивать и сожалеть о своих незаконченных делах. Важно убедиться в том, что сделали все возможное и отставали свои интересы так, как могли. Вот Таро-прогноз на неделю 14-20 августа 2023 года, чтобы понять то, чего стоит ожидать каждому знаку зодиака в этот период.

Овен

Если вы планируете большую поездку, отпуск, путешествие, покупку нового автомобиля, переезд или смену места, то нужно обязательно начинать процесс планирования на этой неделе.

Овнам выпадает карта “Мир”. Это всегда буквальное подталкивание к движению. Это также может быть толчком к тому, чтобы пересмотреть окончание определенного периода жизни, пройденные жизненные циклы, проекты, приближающиеся к завершению. Будьте готовы положить конец всем этим вещам и еще более готовы начать что-то новое и интересное.

Телец

Вы хотите чему-то научиться, переучиться или освоить новый навык или ремесло. Приведите себя в порядок на этой неделе. Забронируйте желаемый курс, семинар, лекцию, приобретите новую книгу или же запишитесь на мастер-класс.

Тельцам выпадает карта паж пентаклей. Это указывает на то, что образование важно для вас прямо сейчас и оно может привести к карьерному росту и новым источникам дохода. Вы не ошибетесь, получив новую информацию или навыки, они всегда оказываются полезными. Так что сделайте что-нибудь здесь и сейчас.

Близнецы

Сейчас вы много узнаете о себе, своих талантах, уникальности и неповторимости. Это хорошая возможность в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Не так давно Близнецам пришлось на протяжении длительного времени размышлять, но это того стоило. Вы сейчас узнаете себя с более положительной стороны, чтобы выбрать то, что лучше всего подойдет.

Близнецам выпадает карта “Суд”. Продолжайте двигаться вперед, развивать собственные уникальные способности, разрабатывать новые возможности, соответствующие вашим сильным сторонам и талантам. Вы уникальны. Верьте в себя.

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Рак

Это неделя изобилия. Будьте смелее и говорите «да» как можно большему количеству новых возможностей, которые появляются на вашем пути. Не беспокойтесь о том, чтобы приспособиться ко всему этому, это можно решить позже, просто скажите “да”.

Двойка пентаклей благословляет вас множеством вариантов, идей и различных возможностей. Мир устремляется к вам, и сейчас лучше быть уверенным в том, что вы все это принимаете. Сейчас самое главное – все правильно распланировать, чтобы со временем можно было добиться желаемого. Это точно приведет к успеху, самое главное – правильно расставить приоритеты.

Лев

Будьте страстным, действуйте от всего сердца, делайте то, что кажется хорошим и правильным, позвольте своему воображению привести вас туда, куда вы хотите, и не беспокойтесь относительно того, что может что-то не получиться.

Карта “Влюбленные” показывает, что на следующей неделе вы можете чувствовать себя двойственно или сбитым с толку, принимать решения головой или сердцем, разрываясь от самых различных чувств. Просто доверяйте своему сердцу, полагайтесь на собственные эмоции, чтобы понять то, как нужно поступать.

Дева

У вас в голове зреет действительно блестящая идея, мечта, которую вы хотели бы воплотить в жизнь. Стоит сделать это сейчас без каких-то сомнений. Семерка кубков показывает, что ваши мечты на самом деле являются планом того, что вы должны делать. Это своего рода ориентир жизни, которую вы могли бы вести, идеала, к которому нужно стремиться.

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Запишите все это на бумаге и наметьте выполнение плана на определенный период времени. Спланируйте стратегию, которая будет совпадать с выбранной тактикой и установленным графиком, а затем делайте то, что у вас получается лучше всего. Доведите дело до конца, и можно будет получить то, что хочется больше всего.

Весы

Чрезвычайно мощная карта “Маг” сигнализирует о мощной предстоящей неделе, и ее тема — творчество. Вы самый настоящий изобретатель, новатор и созидатель. Стоит в полной мере использовать все свои таланты, чтобы привнести в мир новую идею, продукт, услугу или предложение.

Это также сильный сигнал о предпринимательстве и ведении того образа жизни, которого хотелось бы. Сейчас самое время проявить себя в полной мере, чтобы добиться желаемого.

Скорпион

Верьте в свои способности и смело действуйте. Сейчас самое время рисковать, чтобы получить желаемое. Просите о повышении, расширении сферы ответственности, изменении собственной жизни. Это очень хороший период, чтобы отправиться в путешествие. Измените свой повседневный образ жизни и введите несколько новых привычек или ритуалов. Сделайте жизнь интересной и веселой и повысьте ее интенсивность. Обязательно стоит заняться образованием. Это хороший период, чтобы научиться чему-то новому.

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Король жезлов указывает на то, что сейчас самое лучшее время, чтобы быть жизнерадостным, уверенным в себе и вдохновленным. Стоит помнить о том, что жизнь коротка и мы здесь, чтобы прожить ее так, как хочется, и получить все по максимуму.

Стрелец

Не позволяйте никому давить на вас, чтобы вы продолжали заниматься тем, что вам больше не нравится или чем больше не хотите заниматься. Стоит делать то, что больше всего хочется, и двигаться дальше. Это позволит добиться желаемого результата.

Однако стоит помнить о том, что что-то все время меняется и вам нужно двигаться вместе с потоком. Будьте уверены в себе, стойте на своем, постойте за себя. Это напористость, которая точно принесет желаемый результат. Семерка пентаклей показывает, что вам нужно быть более уверенным в себе и стать настойчивым. Это гарантированно принесет положительный результат.

Козерог

Расскажите другим, что вы чувствуете, идите ва-банк, будьте позитивны. Сейчас очень важно оставаться уверенным в себе и демонстрировать собственные таланты.

Туз кубков показывает, что, если вы сделаете шаг вперед, проявите уверенность и инициативу, вы сможете привнести в свою жизнь что-то новое, страстное и волшебное на этой неделе, что заставит ваше сердце биться немного быстрее. Не ждите, пока что-то произойдет. Будьте тем, кто делает это возможным, и подарите себе самое заветное желание. Не стоит ни в чем сомневаться. Вы точно сможете сделать все то, что хотите.

Водолей

Будьте честны, выкиньте лишнее из головы и начинайте смело и уверенно действовать. Вы несли этот груз длительное время, и он становится все тяжелее, поэтому вам нужно разгрузиться. Туз мечей показывает, что сейчас можно быть максимально активными и достаточно прямолинейными. Скажите все то, что хочется, прямо, а потом стоит ждать ответа. Нужно хорошо подумать о том, что именно хочется сделать, а затем действовать уверенно, без лишнего страха и сомнений.

Нужно постараться максимально сохранять спокойствие. Скажите правду. Вы почувствуете себя освобожденным, легким, и как будто груз свалится с ваших плеч.

Рыбы

Карта “Жрица” буквально говорит о магии. Это хорошая неделя, чтобы полностью поверить в свою интуицию и экстрасенсорные способности и проверить свои силы. Запишитесь на курсы, посетите экстрасенса, используйте свои карты Таро, гадайте, смотрите на луну, мечтайте, разговаривайте с близкими, которые ушли из жизни.

Спросите о посланиях и знаках и обратите внимание на то, как мир природы приносит вам их. Птицы, погода, облачные образования, играющие песни, скалы странной формы – все это имеет для вас значение, извлеките из этого смысл. Это неделя для того, чтобы немного погрузиться в магию.