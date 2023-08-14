После окрашивания волосы выпадают. Как минимизировать вред от краски

Многие женщины испытывают беспокойство, когда замечают, что у них выпадают волосы. Часто они связывают это явление с недавним окрашиванием. Может ли краска для волос вызвать потерю прядей? И как минимизировать вред от ее применения? На эти вопросы мы ответим в статье.

Виновато ли окрашивание в потере волос

Сама по себе краска не вызывает выпадения прядей. Она не может повлиять на способность вашего организма отращивать волосы. Красящий пигмент не проникает в волосяные фолликулы. При полупостоянном окрашивании он остается на внешней поверхности волоса, а при перманентном – поступает в кутикулу.

Исключением являются те случаи, когда краска вызывает аллергическую реакцию. Тогда кожа головы воспаляется, и этот процесс может затронуть волосяные луковицы. Потенциально это может приводить к выпадению волос. Но такую ситуацию трудно не заметить, так как воспаление сопровождается болезненными ощущениями, жжением, зудом и шелушением.

Также важно учитывать, на какой стадии роста находятся ваши волосы в момент окрашивания. Если они достигли фазы покоя (телогена), то применение краски может ускорить их выпадение.

Ломкость прядей

Однако нельзя сказать, что между окрашиванием и потерей прядей нет никакой связи. Чаще всего выпадение волос связано с их повышенной ломкостью.

В краске содержатся химические вещества, которые повреждают белок в стержне волоса. Это становится главной причиной ослабления и выпадения прядей. Чаще всего ломкость наблюдается на кончиках. Но иногда она затрагивает корни и середину волос.

Далее мы расскажем, как предотвратить утрату волос после окрашивания.

Протестируйте краску

Протестируйте краску для волос на небольшом участке кожи руки. Это позволит вам убедиться, что у вас нет аллергии на ее компоненты.

Не красьте волосы слишком часто

Старайтесь красить волосы не чаще 1 раза в 1,5 месяца. Более частое окрашивание приводит к повреждению прядей химическими веществами и увеличивает риск выпадения.

Реже используйте горячие инструменты

После окрашивания как можно реже используйте горячие инструменты. Воздействие тепла еще сильнее повреждает шевелюру. Если вам необходимо использовать плойку или утюжок, то наносите на волосы термозащитные средства.

Делайте увлажняющие маски

Окрашивание высушивает волосы, особенно если в краске содержатся отбеливающие ингредиенты. Поэтому ваша шевелюра нуждается во влаге. Регулярно наносите маски для волос с увлажняющими компонентами.

Сушите волосы на воздухе

Окрашенные волосы лучше сушить естественным путем, чтобы свести к минимуму воздействие тепла. Если вам необходимо использовать фен, то сначала подсушите шевелюру на воздухе на 60 – 80 %.

Используйте тонирующие кондиционеры

Если вы любите менять цвет шевелюры, то обратите внимание на тонирующие кондиционеры. Они одновременно окрашивают, питают и увлажняют волосы.

Используйте шампуни для окрашенных волос

Используйте для гигиенических процедур специальные шампуни для окрашенных волос. Они питают и укрепляют пряди, пострадавшие от краски, а также помогают дольше сохранить цвет.

Заключение

Если ваши волосы постоянно выпадают, то следует обратиться к косметологу или трихологу. Специалист определит причину этого явления и поможет вам восстановить нормальный рост прядей.