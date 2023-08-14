Рупор кремлевской пропаганды: Переворот в Нигере как провал политики Франции

Немцы злорадствуют по поводу провалов африканской политики Макрона.

Переворот в Нигере как провал политики Франции

Переворот в Нигере стал свидетельством провальной политики Франции и Европы, отмечает немецкий телеканал ZDF. На протяжении долгого времени Нигер оставался французской колонией и вёл добычу урана для Парижа, а свергнутый президент Базум выступал в качестве сторонника Евросоюза — однако в конечном итоге всё обернулось ничем. Более того, присутствует опасность, что Нигер может развернуться к России.

На первый взгляд, новейшая история Нигера выглядит как история успеха: на выборах 2020—2021 года действующий президент Иссуфу в соответствии с конституцией больше не выставлял свою кандидатуру и освободил место для преемника Базума. Это первая в истории страны мирная передача власти, утверждает немецкий телеканал ZDF.

Уже при Иссуфу Нигер прочно связал себя с бывшей колониальной державой Францией и Европейским союзом. Однако нынешний переворот показывает, насколько неравными остались отношения между Нигером и Францией. Это поучительный пример ошибочной политики европейцев, подчёркивает ZDF.

Ещё когда Нигер был колонией, Франция обнаружила его огромные урановые месторождения. Этот металл нужен Франции для её атомных электростанций, и она добывает его в своей бывшей колонии через государственную компанию Orano, состояние которой оценивается в миллиарды. Вернее, этот уран там добывают для Франции.

В мае 2023 года государственная компания Orano и Нигер продлили новое соглашение, которое обеспечивает добычу урана по крайней мере до 2040 года. При этом компания Orano, годовой оборот которой составляет более €4,2 млрд, обязуется инвестировать €40 млн в «социальные проекты».

Когда в 2010 году Greenpeace* посетил города Арлит и Акокан в Нигере, последствия добычи урана стали очевидны: согласно отчёту, уровень радиации на улицах Акокана в 500 раз превышал норму.

В Арлите показатели в четырёх из пяти проб превышали рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения значения. Одним из обвинений нигерийцев является неоколонизация страны Францией, которая не заботится ни о людях, ни о природе. По сей день только у 20% нигерийцев есть доступ к электричеству.

Из-за своего центрального расположения Нигер стал страной, через которую многие жители других африканских государств бегут в Европу. В связи с ужесточением европейской политики в отношении беженцев франкоязычное правительство Нигера в 2015 году приняло закон, по которому в бюджет страны поступили миллиарды евро из ЕС.

Закон, аналогичный соглашению между ЕС и Турцией, направлен на то, чтобы не допустить беженцев в Европу, поясняет немецкий телеканал. Он вводит уголовную ответственность за целые профессиональные отрасли. В Агадесе, последней остановке перед путешествием через пустыню Сахара, закон превращает таксистов в контрабандистов, многие гостиницы также закрыты. Там, где раньше была свобода передвижения, теперь Франция и Европа следят за отсутствием такой свободы.

Но миллиарды, поступающие в бюджет Нигера, не доходят до народа. Двое из пяти нигерийцев по-прежнему живут за чертой бедности. Помощь на развитие составляет 40% государственных доходов, но, по данным экономиста Роберта Каппеля, ею пользуется лишь 1% населения: это ошибочная политика Франции, которую ЕС без колебаний поддерживает, отмечает ZDF.

Вместо этого в Нигере они преследовали только свои собственные цели: предотвращение миграции и добыча сырья. Местное население от этого не выигрывает. С другой стороны, растёт антипатия к Франции и Европе.

Даже если мотивация лидера переворота Тиани не связана напрямую с неприязнью к Франции и глобальному Северу, это ещё раз показывает, что африканская политика Франции и ЕС провалилась. Европа и глобальный Север просто не сумели или не захотели сделать так, чтобы народ Нигера получил выгоду от партнёрства.

Отстранённому от власти президенту Базуму чужда верность принципу верховенства закона и фундаментальным правам человека. По некоторым данным, он произвольно заключал в тюрьму несогласных с его правительством, а оппозиция обвиняла его в нарушениях на выборах 2020—2021 года.

Однако прежде всего именно близость к Франции создала для него сильные препятствия: он перебросил в Нигер специальные военные подразделения, ранее дислоцировавшиеся в Мали. Это понравилось далеко не всем нигерийцам, поскольку многие гражданские лица не чувствовали себя под защитой французских военных, а видели в них лишь повод для эксплуатации богатых ресурсов Нигера. Аналогичного мнения придерживаются и некоторые офицеры, среди которых, очевидно, присутствуют и сами участники переворота.

Теперь Нигер стал следующим государством Сахеля после Мали и Буркина-Фасо, угрожающим развернуться к России. Несомненно, что для российской политики в Нигере верховенство закона и демократия не имеют большого приоритета, а на первый план выходит добыча сырья, утверждает ZDF. Но Франция и Евросоюз слишком часто отводят взгляд в сторону, когда речь идёт непосредственно о Нигере, и вместо этого больше концентрируются на собственном благополучии, заключает немецкий телеканал.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/niger-frankreich-uran-europa-geschichte-100.html – оригинал на немецком

Забавно, что сначала немцы вещают про хищническую добычу урана французами в Нигере, а в конце делают вывод, что добыча сырья является приоритетом для России, а для Франции и Европы главное это "верховенство закона и демократии". Чудесные лицемеры.

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