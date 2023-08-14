Мнение: Очень странный кризис

Сохраняется удивительная, крайне необычная ситуация на валютном рынке. Ничего подобного не припомню! Ведь что происходит: рубль монотонно падает уже больше месяца подряд; почти пробита «психологически важная» отметка в 100 за доллар; аналитики соревнуются в мрачных прогнозах относительно перспектив рубля – кто-то называет ближайший уровень сопротивления в 104 рубля за доллар, кто-то говорит уже про 115-120, самые отчаянные уже и до 140 договорились.

НО! Что невероятно доставляет – при всем при этом нет никакого ажиотажа. Банки дружно покупают доллар по 99-99,5, то есть ниже 100, и, что самое потрясающее – они продают его по цене лишь чуть выше 100!! Вот, смотрю прямо сейчас, курсы продажи наличных баксов по Мск: Банк Казани – 100,9, Банк Реалист – 101,7, Альфабанк – 102… Фантастика какая-то. Где ажиотаж, где паника? Почему такая низкая, практически «мирная» маржа?

Вспомнить хотя бы то, что творилось год назад у нас на валютных рынках, весной прошлого года: курсы именно продажи долларов и евро живо ушли далеко за 100, какие-то были фантастические курсы типа 160, 180… Да, собственно, так было всегда, сколько я помню, и в том же 2014 в декабре: чуть только рубль начинает валиться, первое, что делают банки – наперебой задирают курсы продажи, то есть – принимают меры, чтобы придержать валюту у себя. Повышение маржи до неприличных значений – первый признак валютного кризиса!

Что на самом деле имеет под собой вполне рациональную основу: если банк опасается, что не сегодня-завтра курс может дойти до 120 – зачем же ему сегодня продавать доллар по 101? И тем не менее – он его-таки по 101 продает!

ОЧЕНЬ странная ситуация. У меня только такая гипотеза: по сравнению со ВСЕМИ прочими кризисами, которые были в прошлом, сейчас в РФ есть одно отличие – нет так называемых «спекулянтов». Нет четкого механизма – как, если ты наконвертировал себе много долларов, БЫСТРО их вывести из России, не столько из-за противодействия самой РФ, сколько из-за наличия экономической блокады.

То есть раньше панику мгновенно разгоняли международные валютные спекулянты, а сейчас в нашей стране-изгое даже спекулянтов нет. И поэтому мы будем тонуть вот так – медленно и печально.