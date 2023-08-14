 

“Большая утрата”: на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

14.08.2023, 21:43, Новости дня
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14 августа 2023 года стало известно о смерти Кары Майманова – заслуженного артиста России и Республики Алтай. Он прожил 67 лет. Причина смерти певца, умершего в Горно-Алтайске, публике неизвестна.

Кара Майманов появился на свет в июле 1956-го в Шебалинском районе Республики Алтай. Он проходил обучение в дирижерско-хоровом отделении Барнаульского культпросветучилища (ныне Алтайский краевой колледж культуры и искусств), окончил Красноярский институт искусств (ныне Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского).

Майманов пел романсы и эстрадные пени. Также ему рукоплескали за исполнение русских и алтайских народных песен. Артист гастролировал не только по России, но и выступал за рубежом – в Латвии, Казахстане, Киргизии, Турции и Новой Зеландии. Умел играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на комусе, шооре, топшуре и икили.

“Это большая утрата для всех, кто любит и ценит культуру Республики Алтай”, – пишет gorno-altaisk.info.

Также Кара Майманов служил в Алтайском национальном Драматическом театре. В 60 лет заслуженный артист был удостоен награды – ордена “Тан чолмон” (“Утренняя звезда”).


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