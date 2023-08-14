“Как же я его любила”: ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа

В конце июля умер

музыкальный продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин. Он прожил 53 года. Его тело нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома. Что произошло с мужчиной, никто не видел. Следов насильственной смерти не было обнаружено. Пятый канал напоминает о ментальном расстройстве, которым страдал Рудин. Как отмечает издание, супруг артистки последние два года состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Для Натали смерть супруга стала настоящим потрясением. Сегодня, 14 августа, Натали собралась с мыслями и оставила в популярной соцсети несколько трогательных строк, почтив таким образом память любимого. “Как же я его любила У него был по-настоящему уникальный дар: он создавал атмосферу тепла, безопасности, свободы и в то же время защищенности, юмора и интереса”, – написала исполнительница хита “Ветер с моря дул”.

Напомним, Натали и Александр вступили в брак в августе 1991-го. Тогда певица еще не была совершеннолетней. Говорят, пара предъявила работникам ЗАГСа поддельную справку о беременности ради заключения брака. Артистка родила от супруга троих сыновей.