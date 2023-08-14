 

“Как же я его любила”: ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа

14.08.2023, 21:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце июля умер
музыкальный продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин. Он прожил 53 года. Его тело нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома. Что произошло с мужчиной, никто не видел. Следов насильственной смерти не было обнаружено. Пятый канал напоминает о ментальном расстройстве, которым страдал Рудин. Как отмечает издание, супруг артистки последние два года состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Для Натали смерть супруга стала настоящим потрясением. Сегодня, 14 августа, Натали собралась с мыслями и оставила в популярной соцсети несколько трогательных строк, почтив таким образом память любимого. “Как же я его любила У него был по-настоящему уникальный дар: он создавал атмосферу тепла, безопасности, свободы и в то же время защищенности, юмора и интереса”, – написала исполнительница хита “Ветер с моря дул”.

Напомним, Натали и Александр вступили в брак в августе 1991-го. Тогда певица еще не была совершеннолетней. Говорят, пара предъявила работникам ЗАГСа поддельную справку о беременности ради заключения брака. Артистка родила от супруга троих сыновей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / “Большая утрата”: на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

14.08 / Кандидат в президенты США – Байден, сам того не осознавая, заводит Америку в потенциальный ядерный конфликт с Россией

14.08 / NTD – влияние коронавируса на сердце человека начинает проявляться только сейчас

14.08 / Скорбящая Жасмин рассказала об “оглушающем горе”: Страшное утро

14.08 / “Давит на жалость”: отчаянный шаг Меган Маркл сочли преддверием развода

14.08 / Собянин: В шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники

14.08 / “Прямая кишка вылетела”: певицу Славу чудом спасли врачи

14.08 / “Народ – не быдло”: Розенбаум требует писать в учебниках “подтвержденную правду”

14.08 / «Цены остаются высокими» — американцы не разделяют оптимизма властей в отношении инфляции

14.08 / Институт глобальных изменений Тони Блэра продолжал получать деньги от Саудовской Аравии после убийства Джамаля Хашукджи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика