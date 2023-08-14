С кожаной курткой, прозрачным платьем или блейзером: подборка актуальных осенних образов с легинсами

Легинсы были в моде с 80-х годах, и сейчас они снова стали актуальными. Это действительно отличный наряд для осени, который идеально впишется в совершенно любой создаваемый стиль. Такую одежду можно сочетать с чем угодно. Хорошо смотрятся легинсы с майками, футболками с принтом, свитерами оверсайз, а также укороченными топами.

Такие штаны могут стать хорошей альтернативой джинсам и даже классическими брюками. Вот несколько красивых и модных идей для вдохновения.

С комбинезоном

Этой осенью комбинезоны будут практически повсюду. Это отличное решение, чтобы выглядеть красиво, стильно и модно. Хорошо смотрится комбинезон вместе с легинсами. Можно также сочетать легинсы вместе с верхней одеждой, жилетами, платьями и многими другими интересными вещами.

С рубашкой

Легинсы можно носить не только на прогулку и тренировку, но также и в офис. Если сочетать их вместе с простой белой рубашкой с пуговицами, то можно создать деловой образ. В качестве обуви стоит выбрать туфли на каблуках. Для делового образа отличным решением станут черные легинсы.

С жилетом

Интересно смотрятся легинсы вместе с жилетом, который можно носить вместо топа на голое тело. Это позволит создать элегантный и утонченный образ. Нужно просто добавить туфли на каблуках, красивые часы и сделать гладкий пучок.

С кожаной курткой

Это хороший вариант верхней одежды на осень и зиму. Очень красиво смотрится кожаная куртка в сочетании с легинсами. Получается очень красивый и интересный контраст.

С блейзером

Блейзеры могут добавить изюминку совершенно любому образу. Пиджак хорошо смотрится вместе с легинсами и помогает поднять наряд на новый уровень.

Можно надеть блейзер оверсайз для создания повседневного уличного стиля. Для красивого офисного образа можно выбрать приталенный пиджак и сочетать его с легинсами, балетками и гладким пучком.

Спортивный стиль

Легинсы могут быть просто незаменимым предметом гардероба для тренировок. Можно выбрать совершенно любой цвет, текстуру и рисунок.

В любом случае можно выглядеть в таких штанах просто потрясающе. Идеальным решением станут легинсы неоновых тонов. Они помогут поднять настроение во время тренировок.

С белой футболкой

Такой наряд очень красиво и стильно смотрится в сочетании с легинсами. Лучше всего выбирать укороченный топ. Также красиво может выглядеть футболка оверсайз.

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С ее помощью можно создать простой и непринужденный образ. Можно надеть свои любимые кроссовки и подходящую верхнюю одежду.

Легинсы со штрипками

Это действительно великолепный наряд. Легинсы со штрипками помогают сделать образ шикарным. Они хорошо смотрятся вместе с простой базовой футболкой.

Это универсальный наряд, который хорошо подойдет как для повседневной носки, так и для более официального мероприятия.

С укороченным топом или заправленным верхом

Укороченные топы очень красиво смотрятся вместе с легинсами с высокой посадкой. Это поможет красиво подчеркнуть фигуру.

Аналогичный эффект можно получить и с заправленной в легинсы блузой.

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С юбкой или прозрачным платьем

Легинсы являются универсальны нарядом, который можно красиво комбинировать практически с чем угодно, чтобы выглядеть потрясающе.

Вместо колготок под платье или же юбку можно надеть легинсы. Они достаточно плотные, именно поэтому можно чувствовать себя максимально комфортно в холодные месяцы.

С кардиганом

Отличным решением станет свитер оверсайз вместе с легинсами. В этом году можно заменить свитер на стильный кардиган. Это поможет сделать образ стильным и роскошным.

Нейтральные тона

Если есть потрясающая пара металлических ботинок или же эффектное пальто, то весь остальной наряд стоит сделать максимально сдержанным.

Отличным решением станут серые, черные или коричневые легинсы. Это поможет создать привлекательный образ.