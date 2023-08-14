 

Кандидат в президенты США – Байден, сам того не осознавая, заводит Америку в потенциальный ядерный конфликт с Россией

14.08.2023, 21:20, Новости дня
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Байден, сам того не осознавая, заводит США в потенциальный ядерный конфликт не только с Россией, но и, возможно, с альянсом РФ и Китая, заявил в интервью Fox News кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивек Рамасвами. При этом он сообщил «маленький грязный секрет» Вашингтона, который состоит в том, что большинство военных расходов Америки в последние несколько десятилетий не шли на национальную оборону.

Вивек, что вы думаете о национальной безопасности? Нас всех тревожит коммунистический Китай и слабый ответ Джо Байдена на все те провокации. Что вы на это ответите?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Смотрите, на мой взгляд, нам в нашей стране нужна современная Доктрина Монро. Маленький грязный секрет, Мария, состоит в том, что последние несколько десятилетий большинство наших военных расходов на самом деле не шли на национальную оборону.

Реальность заключается в том, что, в случае если мы вступим в серьёзный конфликт, — а меня беспокоит то, что Джо Байден, сам того не осознавая, заводит нас в потенциальный ядерный конфликт с Россией, а поскольку РФ и Китай находятся в военном альянсе друг с другом, то значит, с обеими странами, — и нам нужен оборонный потенциал нашей родины: оборонный ядерный потенциал, оборонный киберпотенциал, суперпотенциал электромагнитного импульса, который может вывести из строя нашу электросеть. Мы серьёзно отстаём. И поэтому…

Да.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Фирменным знаком моей внешней политики будет следующее: не шутите с нашей родиной. Начните для начала с этого.

Дата публикации 13 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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