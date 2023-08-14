Мнение: Приложение для определения свежести продуктов, цифровые насосы и сигнальные рожки против воровства

1. Учёные изобрели способ проверять свежесть продуктов с помощью вай-фая. К новости следует отнестись серьёзно, поскольку речь идёт о российских, а не о британских учёных (ссылка):



Ученые МФТИ разработали мобильное приложение для определения свежести продуктов. Оно основано на интерпретации уровня сигнала Wi-Fi, пропущенного через плоды. Такой способ позволит изучить содержимое овощей и фруктов, не нарушая их целостности. Аналогичное решение специалисты создают для стационарных устройств. Их предлагают устанавливать в гастрономических отделах супермаркетов. <…>

Программа поможет в тех случаях, когда на глаз определить их качество затруднительно. Например, приложение сможет распознать, дозрела ли спрятанная под плотной кожурой мякоть арбуза и не прокис ли творог, скрытый под заводской упаковкой.

Программа сможет работать благодаря Wi-Fi. Это технология беспроводной передачи данных, которая использует радиоволны определенной частоты. При их прохождении через различные среды изменяется сила сигнала. Взяв за основу этот факт ученые определили, как он будет изменяться в зависимости от степени зрелости того или иного продукта.

“Можно выделить физические и химические критерии спелости. Например, при созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. По сути, антенна — это компактный анализатор. Для его полноценной работы необходимо было написать программное обеспечение, что и было выполнено”, — рассказал один из авторов разработки руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

Он отметил, что в настоящее время уже существуют сенсоры для определения свежести продуктов питания. Их минус в том, что они представляют собой отдельные устройства. Гораздо удобнее, если полезная функция будет встроена в мобильный телефон, который всегда находится рядом с человеком.

Также специалист подчеркнул, что новый метод неинвазивный, то есть дает возможность выполнить диагностику без нарушения целостности исследуемого объекта. По мнению ученого, вышеперечисленные факторы позволят каждому человеку в экспресс-режиме проводить проверку продуктов питания смартфоном непосредственно у прилавка.

На начальном этапе для проведения экспериментов исследователи использовали два смартфона: один раздавал сигнал Wi-Fi, а другой его принимал. При этом изучаемый объект устанавливался между устройствами. Таким образом минимизировалось воздействие внешних факторов. В дальнейшем, объяснил Дмитрий Филонов, можно будет обойтись одним телефоном.

Будет ли приложение реально определять что бы то ни было, я не знаю. Однако я уверен, что такое приложение будет пользоваться спросом независимо от его эффективности.

2. Цифровизация и импортозамещение в России продолжают давать свои плоды. Недавно, например, у нас зацифровали насосы (ссылка):



Первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы разработаны и запущены в производство.

Устройство должно заместить аналогичные изделия немецких брендов.

Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую производительность, что ограничивало его использование, поэтому предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

Изделия можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

Высокоточные цифровые насосы-дозаторы компании VDK создают на отечественной электронно-компонентной базе. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления. <…>

Ранее производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России.

Это всё к вопросу производства станков и прочего оборудования. Чтобы заработал один современный станкостроительный завод, нужна целая экосистема из сотен заводов, которые будут производить разнообразные компоненты — от насосов до резисторов. Сейчас, спасибо санкциям, Россия такую инженерную экосистему развивает в ускоренном темпе.

3. А вот какого рода инновации изобретают и внедряют в современных США (ссылка):

Полиция управляемого демократами Окленда, штат Калифорния, призывает жителей использовать сигнальные рожки, чтобы подать сигнал тревоги, когда преступники наносят удар, на фоне всплеска преступности.

Преступность возросла до такой степени, что полиция рекомендует не только покупать рожки, но и устанавливать «решетки безопасности на… двери и окна», отмечает CNN.

Количество краж в городе выросло на 41%, а количество грабежей — более чем на 20%.

Жительница Окленда Тони Берд указала, что она последовала совету полиции и теперь у нее три рожка.