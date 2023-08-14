Путин поручил по просьбе дагестанской девочки выделить Дербенту 5 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин сделал важное поручение правительству по развитию Дербента. В период с 2024 по 2026 годы будет выделено не менее 5 млрд рублей для поддержки развития этого города в Дагестане. Это решение было принято в рамках совещания, посвященного развитию туристической индустрии в Северо-Кавказском федеральном округе.

Президент Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина представить информацию о выделении средств на развитие Дербента к 15 августа. Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с органами власти Дагестана обновить комплексный план развития города до 2027 года.

После своего посещения Дагестана 28 июня Владимир Путин встретился в Кремле с восьмилетней Раисат из Дербента. Эта девочка рассказала, что плакала, потому что не смогла увидеть президента в своем родном городе. С этим случаем связан интересный эпизод: Владимир Путин вместе с маленькой Раисат позвонил министру финансов Антону Силуанову. Президент подчеркнул, что Дагестан сталкивается с финансовыми трудностями, на что Антон Силуанов заверил, что правительство выделит республике дополнительные 5 млрд рублей на поддержку развития.