Мнение: Бывают странные сближенья

Кстати, интересный момент: поток валюты в бедовую РФ все больше скудеет, превращаясь понемногу в тоненький ручеек. Разного рода бодряки при этом не унывают и постоянно указывают на некий «рост экономики РФ». Я в связи с этим задумался – а как же может быть рост экономики без валюты?? На чем он будет основываться – на невероятном уме и смекалке истинно русского человека?

Задумался – но ответ поразил меня, как молния. Как-как… Да как на Украине! Ведь что такое, собственно, Россия без валюты? Это… Украина. Так что и рост экономики без валюты у нас будет ровно такой же, какой был на Украине последние 30 лет. «Рост» «экономики».

Интересный будет итог «СВО». В итоге Россия и Украина наконец сравняются и заживут одинаково. Это ли не истинное братство.