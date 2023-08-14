 

Скорбящая Жасмин рассказала об “оглушающем горе”: Страшное утро

14.08.2023, 20:25, Новости дня
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В 2021 году не стало отца певицы Жасмин Льва Яковлевича Манахимова. Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан скончался в 71 год. Причиной смерти стал ковид.

Во вторую годовщину смерти отца артистка опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором она танцует вместе с родителем, а также написала, что до сих пор не может привыкнуть к случившейся трагедии. Но певица уверена: человек является живым до тех пор, пока о нем помнят другие.

Вспоминая день, когда отец ушел из жизни, Жасмин рассказала об “оглушающем горе”. “Я как будто вчера пережила то страшное утро”, – написала артистка. В тот момент не стало веселого, доброго и честного Льва Яковлевича. Так отзывается о своем отце знаменитая певица.

Жасмин поблагодарила всех людей, которые продолжают хранить память о ее родителе. По словам артистки, жизнью для Льва Яковлевича был танец. Мол, он научил танцевать пол-Дербента. Очевидно, поэтому исполнительница хита “Дольче вита” решила опубликовать именно то видео, на котором отец танцует.

Ранее Жасмин рассказала, кого считает настоящим героем, и пожелала тому человеку 120 лет жизни. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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