КГБ и не снилось такое

Срок «за стремление к любви и миру», штраф за танцы, девушка «с арбалетом» на принудительном лечении, Навальный снова в ШИЗО.



Андрей Пивоваров. Фото: Наталья Кажан / ТАСС

С начала этого года в РФ возбудили не менее 80 уголовных дел о госизмене, шпионаже и появившейся относительно недавно статье о «сотрудничестве на конфиденциальной основе» (ст. 275.1 УК). Правозащитники из «Первого отдела» считают, что в действительности число дел может быть еще больше, поскольку по многим из них «карточек на сайтах судов просто нет». Журналисты «Холода» подсчитали, что это рекордный темп возбуждения уголовных дел по таким составам за последние 20 лет и даже выше, чем в советское время после сталинских репрессий.

Кассационная инстанция оставила без изменений приговоры по уголовным делам Алексею Горинову и Андрею Пивоварову, осужденного за военные «фейки» Игоря Барышникова судья отказалась отпустить на похороны матери, трех девушек в Крыму оштрафовали за танцы под песню Верки Сердючки, а Алексей Навальный после вынесения «людоедского» приговора опять оказался в ШИЗО. «Новая» рассказывает о последних новостях войны государства с обществом в очередном выпуске «Хроники текущих репрессий».

Дело Горинова

Второй кассационный суд Москвы оставил без изменений приговор муниципальному депутату Алексею Горинову и отклонил жалобу его адвокатов. Заседание прошло в закрытом режиме. В зал заседания не пустили прессу и супругу муниципального депутата Аллу Горинову, но во время перерыва им удалось пообщаться по видеосвязи. «Прошло больше 50 лет, в РФ ничего не меняется», — посетовал Алексей Горинов о «мистической связи» между его делом и судом над Иосифом Бродским.

В июле 2022 года мундепа приговорили к семи годам колонии общего режима по статье о распространении «фейков» про российскую армию с использованием своего положения и по мотивам ненависти или вражды (пп. «а», «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Позднее апелляционная инстанция сократила срок на один месяц. Этот приговор был первым из самых чудовищных по «фейковой» статье.

Сейчас Горинов отбывает наказание в покровской колонии во Владимирской области. На заседании в кассационном суде он рассказал,

что его продолжают мучить и пытать побудками каждые два часа ночью, снимая на видео как склонного к побегу.

Он также сообщил, что в колонии все болеют по кругу, у него была температура накануне суда.

«Фейки», «дискредитация» и «реабилитация нацизма»

Лобненский горсуд Московской области оштрафовал на 100 тысяч рублей 75-летнего активиста Анатолия Рощина, преследуемого по статье о повторной дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за трех постов во «ВКонтакте», сообщили в ОВД-Инфо*. Жителю Лобни также запретили занимать госдолжности в течение года.

С обыском домой к Рощину и его супруге пришли в марте 2023 года. Тогда у активиста изъяли компьютеры, телефоны и флаг Украины; после допроса его отпустили под подписку.

Пенсионер рассказал, что экспертизу постов, которая легла в основу дела, написал Данила Михеев — один из ведущих экспертов-лингвистов по политическим делам. В прошлом году Минюст признавал, что у Михеева нет компетенции для лингвистических исследований. Защита Рощина просила вызвать эксперта в суд, но оказалось, что тот «участвует в СВО».

В последнем слове Рощин сказал, что мечтает, чтобы РФ «вернулась в ряд демократических миролюбивых государств».

ЦИТАТААнатолий Рощин:

«Надеюсь, что мое участие в разных акциях поможет моей стране вернуться на дорогу нормального демократического развития. Чтобы люди, которые в настоящее время в большом количестве покинули нашу страну, которые составляют цвет мысли, науки, техники, вернулись в нашу страну, а наша страна гордилась бы наконец-то не самыми развитыми системами вооружения, а великими достижениями в области лечения рака, другими достижениями в науке».

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Против бывшего сотрудника пресс-службы нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Михаила Жарикова возбудили уголовные дела по статьям о «военных фейках» (ст. 207.3 УК) и о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК), пишет телеграм-канал ASTRA.

В июне СМИ рассказывали, что Жариков публиковал в соцсетях антивоенные посты и фото разрушенных городов Украины. Он выходил в прямой эфир в Instagram** и раскритиковал россиян за отсутствие протестов. Из-за репоста анонса акции 4 июня в поддержку Алексея Навального Жарикова вынудили записать на видео извинения, а затем арестовали на восемь суток по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

6 июля СК возбудил против Жарикова дело по статье о «фейках» про российскую армию из-за июньской трансляции в Instagram.

А 1 августа на нижегородца завели новое дело — по статье о реабилитации нацизма из-за поста во «ВКонтакте». В публикации высказывалось мнение о роли власовцев в войне и приводились слова Солженицына из «Архипелага ГУЛАГ». Жариков с июля находится в СИЗО.

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Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии общего режима. Писателя признали виновным по статье о распространении «фейков» про российскую армию с искусственным созданием доказательств обвинения, по мотиву политической вражды (пп. «в» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Помимо реального срока суд также запретил Глуховскому четыре года администрировать сайты и снял арест с его имущества. Прокуратура запрашивала Глуховскому девять лет лишения свободы.

Глуховский проживает за пределами России. Суд заочно арестовал его по уголовному делу в мае 2022 года.

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Советский районный суд Калининградской области не отпустил 64-летнего осужденного по делу о «фейках» Игоря Барышникова на похороны матери. Об этом «Новому Калининграду» рассказала адвокат Мария Бонцлер.

В июне Барышникова приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Тогда же его взяли под стражу. Суд также решил передать органам опеки 96-летнюю мать Барышникова Евгению, поскольку у нее не осталось других родственников. При этом гражданка не была признана недееспособной.

В начале августа мать Барышникова умерла. Тот просил отпустить его на погребение под конвоем, но выносившая приговор судья Ольга Баландина отказала в этом. Областной суд согласился с решением.

Барышников из-за проблем со здоровьем сейчас находится в медсанчасти при СИЗО.

После возбуждения уголовных дел у него обострилось онкологическое заболевание. Лечащий врач Барышникова на суде говорил, что в колонии он может умереть.

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Трех девушек-аниматоров из аквапарка Алушты оштрафовали по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за танцев под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом» на рабочем месте, рапортует пресс-служба МВД по Крыму. Речь идет о песне Верки Сердючки «Гуляночка».

Полицейские заставили девушек на видео извиниться за совершенное правонарушение и признаться в любви к РФ и ее президенту, а затем — спеть песню «Владимир Путин — молодец!», уточнила ASTRA.

Вандализм и сотрудничество

В конце июля Тульский областной суд приговорил жителя Алексина Тульской области Даниила Степанова к 4,5 года лишения свободы по статьям о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1 УК). Карточку его дела обнаружило «ОВД-Инфо».

В частности, Степанова признали виновным в пяти эпизодах вандализма за нанесение антивоенных надписей на здание городской администрации, пенсионного фонда и военкомата и поджог двух «патриотических баннеров» и за сотрудничество с легионом «Свобода России»***.

По сведениям телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», дома у Степанова обнаружили флаги Украины и легиона, а также переписку с некими «участниками» легиона. Его задержали при попытке попасть в Грузию.

Дело Пивоварова

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Андрею Пивоварову по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) из-за 30 постов в фейсбуке** и одного репоста.

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«В тех постах, что следствие вменило мне, речь идет о помощи, солидарности, стремлении сделать жизнь обычных людей лучше. Именно этого сейчас не хватает. Именно за стремление сделать жизнь людей лучше я в тюрьме. <…> Сейчас за стремление к любви и миру дают сроки, но я уверен, будет и иначе. Меня осудили за то, что я говорил правду, за то, что хотел, чтобы у нас было правовое государство для людей» — сказал на заседании Пивоваров.

В июле 2022 года оппозиционера приговорили к четырем годам колонии и на восемь лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью.

Девушка с арбалетом на дереве

Бабушкинский суд Москвы постановил отправить на принудительное лечение активистку Ольгу Кузьмину, которая два года назад с арбалетом поднялась на тополь, чтобы добиться прекращения стройки около Бабушкинского парка.

Москвичку обвиняли в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), но суд решил избрать для нее «принудительные меры», а не реальный срок.

9 августа 2021 года Кузьмина с помощью автокрана забралась на тополь в Бабушкинском парке и привязала себя к ветвям ремнями в знак несогласия со стройкой, которую начали у парка.

Москвичка просила признать стройку незаконной, поскольку градостроительный план грозил уничтожением скверу и нарушал закон об охране окружающей среды.

После акции активистку отправили под домашний арест, во время которого суд принимал решение о ее помещении на 30-дневный срок в психиатрический стационар. «Следствие назначило амбулаторную психиатрическую экспертизу, в результате [которой] имелось заключение врачей о том, что они не могут провести экспертизу в амбулаторных условиях и рекомендуют поместить ее в стационар», — рассказывала адвокат Кузьминой Катерина Тертухина.

Навальный в ШИЗО

Политика Алексея Навального в 18-й раз отправили в штрафной изолятор в ИК-6 Владимирской области.

4 августа — в день выхода политика из ШИЗО — Мосгорсуд на выездном заседании в колонии приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. После чего его снова водворили в штрафной изолятор. Там он пробудет 14 суток. Причины такого решения со стороны администрации колонии неизвестны. До этого в штрафную камеру его отправили 21 июня, объяснив это тем, что он «неправильно представился».

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

* Признаны Минюстом РФ «иностранными агентами».** Соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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