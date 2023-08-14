 

Мнение: Кого интересует курс рубля?

14.08.2023, 19:50, Разное
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С утра на бирже за рубль давали меньше цента. Но ЦБ назначил на 15 августа внеочередное заседание совета директоров. Будут думать, что делать. На фоне этой новости рубль чуть-чуть оживился и стал стоить чуть дороже цента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян.

Дословно: «Я за соотношением рубля и доллара слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства» (отсюда).

А еще Аксаков привел в пример Чувашию, которую он представляет в парламенте. Мол, люди получают заработную плату, республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса из-за курса рубля к доллару.

Аксаков прав? Населению не интересно соотношение курса рубля к доллару? Лишь бы цены не росли? Даже на то, что в России не производят?

И не пора ли уже ЦБ вообще отменить биржевые торги? И ввести фиксированный обменный курс?   Как было в те времена, когда за один доллар давали 65 «полновесных советских копеек»?

Рис отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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