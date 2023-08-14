Мнение: Снова дефицит газа в Германии, газовая зависимость от Австралии и проблемы у немецкой промышленности

1. Благополучие немцев, эффективность немецкой экономики теперь полностью зависят от капризов погоды. Прогнозы таковы, что если грядущая зима окажется холодной, газовые хранилища в Германии будут опустошены под ноль (синяя линия на заглавном графике), что поставит под вопрос как работу промышленности, так и сколько-нибудь комфортную жизнь немецкого населения. И такая ситуация, с угрозой жестких зим, будет сохраняться следующие 5 лет (ссылка):



Германии будет испытывать дефицит газа минимум до начала 2027 года.

Германия по-прежнему будет сталкиваться с серьезной нехваткой газа до начала 2027 года, если только она не создаст дополнительную инфраструктуру, чтобы сгладить потенциальные нагрузки из-за холодной погоды.

Для этого необходимы дополнительные терминалы СПГ, емкости для хранения и новые трубопроводы, заявили в альянсе операторов газовых хранилищ страны INES.

На данный момент запасы «развиваются положительно» и заполнены почти на 90%, но холодная зима все еще может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии.

«Опасность нехватки газа при низких температурах сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», — цитирует Bloomberg главу INES.

Зимой 2022/2023 года немцам повезло, она оказалась довольно тёплой, из-за чего мрачные прогнозы о судьбе экономики Германии оправдались лишь частично. Возможно ли подобное везение на протяжении целых 5 лет подряд? Не уверен. Однако мне кажется, что немцам будет полезно немного охладиться и протрезветь.

2. Обмануть физику не удалось. После длительного периода падения цены на газ в Европе вновь пошли вверх (ссылка):

Газ в Европе дорожает вопреки рекордным уровням запасов в европейских хранилищах. Поддержку ценам оказывают опасения по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 31,7%, до €40,9 за 1 МВт·ч, или $471,7 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE.

В последний раз газ в Европе торговался на текущих отметках почти два месяца назад — 15 июня текущего года.

Рост европейских фьючерсов на природный газ является следствием опасений по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Bloomberg сообщает о сокращении притока газа на крупный экспортный терминал в США. Кроме того, есть риск, что осенью поставки СПГ будут перенаправлены из Европы в Азию, где цены на газ выше, отмечает издание Trading Economics.

Раньше цены на газ в Европе были стабильны и зависели главным образом от надёжных поставок от Газпрома. Теперь любой чих на противоположном конце глобуса грозит резким взлётом цен (ссылка):



Отказ от российского газа сделал Европу уязвимой перед внешней конъюнктурой. <…>

Зависимость европейских стран от поставок СПГ после отказа от импорта нефти и газа из РФ сделала “цены на энергоносители в Европе более чувствительными к перебоям поставок со всего мира, даже из Австралии”. Пример – увеличение европейских расценок на природный газ “почти на 40%” за сутки, которое произошло после сообщения об угрозе забастовок на нескольких крупных австралийских СПГ-заводах.

К этому добавляется риск ценовой конкуренции с Азией. По мнению экспертов Rystad Energy, “значительный объем [поставок СПГ] из США, которые в настоящее время направляются в Европу, могут поставляться и в Азию, что повышает риск конкуренции <…> между регионами”.

3. Немецкий химпром жалуется на падение прибылей. Оно и понятно — с одной стороны из-за дорого газа растут издержки, с другой стороны, из-за проблем в экономике и из-за санкций падают продажи. Тут пора уже не о росте прибылей думать, а о минимизации убытков (ссылка):

Продажи крупнейшего германского химического концерна BASF из-за непростых рыночных условий во втором квартале 2023 года снизились на 24,7% в годовом выражении и составили €17,3 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

“Мы столкнулись с низким спросом со стороны наших ключевых отраслей, за исключением автомобилестроения”, – отметил генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер. Падение продаж в основном было вызвано снижением цен, прежде всего в сегментах химикатов, технологий обработки поверхностей и материалов. Операционная прибыль до вычета процентов и налогов, а также особых статей упала более чем наполовину, до €1 млрд. Чистая прибыль составила €499 млн по сравнению с €2,1 млрд в том же квартале предыдущего года.

Впрочем, у немецких химиков из BASF ситуация ещё сравнительно благополучная. Да, они порвали связи с Россией, как в плане импорта газа и сырья, так и в плане экспорта своих продуктов к нам. Но пока BASF ещё имеет возможность расширяться на рынке Китая, строить там производственные площадки и сбывать продукцию, что кое-как компенсирует потери на российском направлении.

Хуже обстоят дела у немецких сталеваров (ссылка):

Производство стали в Германии падает до уровня, который наблюдался в период пандемии. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные экономического объединения сталелитейной промышленности.

Так, в первом полугодии производство необработанной стали упало на 5,3%, прокатной стали – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причиной подобного кризиса, как пишет издание, является падение спроса на сталь, который усугубляется высокими ценами на энергоносители.

“Сталелитейная промышленность в Германии находится под давлением, в основном из-за стоимости электроэнергии, которая в стране все еще слишком высока”, – заявила Керстин Мария Риппель, глава экономического объединения сталелитейной промышленности.

Несмотря на то что с 2022 года цены вновь упали, электроэнергия стоит в три раза дороже, чем до энергетического кризиса. Таким образом, в 2023 году германская сталелитейная промышленность, как указывает газета, должна будет понести дополнительные расходы в размере €1,25 млрд только на электроэнергию. Объединение ожидает, что к этому добавятся еще €800 млн, поскольку газ также стал дороже.

Руководство немецкой металлургической отрасли настроено крайне пессимистично (ссылка):



Германская экономика больше не является конкурентоспособной, страну во второй половине 2023 года ожидает рецессия. Такое мнение выразил президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью германскому радио Deutschlandfunk.

“Германия больше неконкурентоспособна. Она на самом деле [превратилась в] “больного человека Европы”, – заявил он. По оценкам Вольфа, ситуация в стране “очень и очень сложная” и уже во второй половине текущего года страну “ожидает рецессия”.

По мнению эксперта, причина такого положения заключается в сложившихся условиях, которые не позволяют германским предприятиям развиваться. “Ни в одной стране мира не найти таких высоких цен на энергоносители, как в Германии, у нас бесконечная бюрократия, высокие налоги”, – пояснил Вольф.

Кажется, Германию мы скоро надёжно обойдём уже по всем рейтингам. Следующая наша цель — Япония.