 

Раскрыт всемирный заговор кошек по порабощению людей

14.08.2023, 19:33, Разное
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На портале WikiLeaks опубликован секретный доклад ЦРУ о крупнейшей тайной организации в истории.

Выяснилось, что ещё в 1960 году американские разведчики сумели захватить часть архива масонского ордена кошек, который был создан в конце XIX века для порабощения человечества.

– Мы можем сделать однозначный вывод, что почти за всеми крупными революциями в XX веке стоят коты. Также именно четырёхлапые масоны устранили более сотни политиков и сыграли свою роль в убийстве Джона Кеннеди, который одним из первых в мире узнал о кошачьем заговоре, – пишет в своём Twitter ведущий аналитик The New York Times Майкл Томкинс.

В ближайшее время WikiLeaks планирует опубликовать новые материалы о подрывной деятельности котов-масонов. При этом расследователи призывают простых граждан и правительства не делать поспешных выводов – по оценкам экспертов, на сегодняшний день в заговоре против человечества принимают участие не более ста тысяч кошек, то есть менее одного процента популяции животных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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