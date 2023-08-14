Представлен смартфон Redmi K60 Ultra

В рамках своей большой августовской презентации, компания Xiaomi представила вниманию публики свой последний смартфон — Redmi K60 Ultra, известный также как Extreme Edition. Этот субфлагманский аппарат обещает мощные возможности без перерывов в бюджетном сегменте рынка.

Основным изюминкой этой новинки стал сверхбыстрый OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма от TCL с потрясающим 1,5K-разрешением и невероятной частотой обновления 144 Гц. Яркость этого дисплея может достигать до 1200 нит, а низкая частота ШИМ составляет 2880 Гц, что обеспечивает комфортное использование даже на длительных интервалах времени.

Камера Redmi K60 Ultra впечатляет своей многофункциональностью. Она состоит из трех модулей: основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS, ультраширокоугольный на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Для тех, кто ценит отличные селфи, также имеется 20-мегапиксельная селфи-камера спереди.

Производительность этого смартфона возложена на флагманский чип MediaTek Dimensity 9200+, а доступные варианты оперативной памяти — от 12 до 24 ГБ типа LPDDR5X. Встроенная память также радует вариативностью: от 256 ГБ до 1 ТБ стандарта UFS 4.0.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч не только обеспечивает продолжительное использование устройства, но также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет минимизировать время простоя. Следует отметить, что впервые в истории бренда Redmi этот смартфон обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68, что делает его более надежным спутником в повседневной жизни.

Стоимость Redmi K60 Ultra на китайском рынке варьируется от 2,6 до 3,6 тысяч юаней (от 35,1 до 48,7 тысяч рублей). С большой вероятностью, этот аппарат скоро появится и на мировом рынке под брендом Poco. Предыдущая презентация компании Xiaomi подарила нам Mix Fold 3 — флагманский складной смартфон, который также вызвал огромный интерес среди поклонников марки.