 

Собянин: В шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники

14.08.2023, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об открытии еще шести поликлиник после реконструкции. Специалисты завершили комплексный ремонт фасадов и интерьеров, в медучреждения поставили современное оборудование.

Обновленные поликлиники открылись в районах Бескудниковский, Бирюлево Восточное, Косино-Ухтомское, Мещанский, Вешняки и Теплый Стан.

“Теперь это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медицинских специалистов”, – отметил градоначальник.

По словам мэра, в медучреждениях установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, функциональной диагностики, УЗИ и другую технику.

Заменены все инженерные системы и лифты, сделан стильный дизайн интерьеров. На прилегающей территории высадили кустарники и гиппоаллергенные деревья.

“В общей сложности медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тысяч детей и взрослых”, – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы ранее объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в столице. В 11 больницах пройдет реконструкция приемных отделений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / “Опять тревожно”: о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина

14.08 / “Прямая кишка вылетела”: певицу Славу чудом спасли врачи

14.08 / “Народ – не быдло”: Розенбаум требует писать в учебниках “подтвержденную правду”

14.08 / «Цены остаются высокими» — американцы не разделяют оптимизма властей в отношении инфляции

14.08 / Институт глобальных изменений Тони Блэра продолжал получать деньги от Саудовской Аравии после убийства Джамаля Хашукджи

14.08 / «Мягкой посадки» не будет — выход экономики США из инфляции обещает быть болезненным

14.08 / Focus – суровая зима, «длинная рука» Путина и теракты — в Германии опасаются дефицита газа зимой

14.08 / На сайте МУФ открылась страница о выставке “Станция Манеж”

14.08 / Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты

14.08 / Собянин: 95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика