 

“Опять тревожно” – о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина

14.08.2023, 19:10, Разное
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Людмила Чурсина родилась в июле 1941-го – спустя месяц после начала Великой Отечественной войны. Артистка не понаслышке знает о тяжелых временах. В программе “Жизнь и судьба” актриса отметила, что как в начале своей жизни, так и на ее закате наблюдает за весьма непростой ситуацией в мире. “Я родилась, началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда [мне] быть призванной… И опять в мире тревожно”, – заговорила 82-летняя артистка про беспокойство и свою скорую смерть.

Возникшая нестабильность в стране и мире заставляет Людмилу Алексеевну грустить и сожалеть. При этом можно не только горевать, но и видеть в происходящем что-то хорошее. Ведущий передачи Борис Корчевников, комментируя мысль Чурсиной, подчеркнул, что непростые времена открывают в человеке не только худшие качества, но и лучшие. С этими словами журналиста артистка охотно согласилась.

Людмила Чурсина известна своей патриотической позицией. Публичные высказывания артистки в поддержку России, власти и армии привели к тому, что на Украине ее имя добавили в список лиц, которые якобы создают угрозу нацбезопасности. Въезд в Незалежную ей запрещен с 2017 года.


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