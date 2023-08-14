 

Представлен планшет Xiaomi Pad 6 Max

14.08.2023, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Xiaomi рада представить свою новую находку – планшет Xiaomi Pad 6 Max, который отличается от предыдущих моделей своим внушительным 14-дюймовым дисплеем и производительным чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

Экран Xiaomi Pad 6 Max поразит вас своей яркостью и детализацией: диагональ 14 дюймов, разрешение 2880х1800 пикселей (2,8K) и потрясающая частота обновления изображения в 120 Гц. Это позволит наслаждаться плавной и реалистичной картинкой. Пиковая яркость дисплея достигает 600 нит, и он поддерживает HDR10 и Dolby Vision, обеспечивая насыщенные цвета и глубокие черные тона. Сертификация TÜV Rheinland гарантирует защиту от вредного синего излучения.

Мощный движок планшета – флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, представляющий вершину технологических достижений во второй половине 2022 года. В сочетании с оперативной памятью LPDDR5X от 8 до 16 ГБ и ускоренным хранилищем UFS 3.1 от 256 ГБ до 1 ТБ, Pad 6 Max способен обеспечить потрясающую производительность и хранение большого объема данных.

Важно упомянуть и камеры – на задней панели вы найдете основную камеру с разрешением 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп для потрясающих портретов. Селфи-камера с разрешением 20 Мп обеспечит вас отличными снимками для социальных сетей и видеозвонков.

Планшет работает на базе Android с фирменной оболочкой MIUI, специально адаптированной для больших экранов. Теперь вы можете одновременно запускать до четырех приложений в оконном режиме, что делает multitasking легким и удобным.

Аккумулятор ёмкостью 10000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, позволяя полностью зарядить планшет за немного больше часа. И помимо всего прочего, в Pad 6 Max есть порт USB-C 3.2 Gen 1 для удобства подключения.

Xiaomi также представляет фирменные аксессуары – стилус и чехол-клавиатуру с встроенным тачпадом, превращающие планшет в настоящий ноутбук для более удобной работы и творчества.

В Китае цена на Xiaomi Pad 6 Max начинается с 3,6 тыс. юаней (примерно 48,7 тыс. рублей) за версию с 8/256 ГБ. К сожалению, о доступности устройства за пределами КНР пока ничего не известно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Шесть модных стилей в соответствии с индивидуальностью: спортивный – для предпочитающих комфорт, а классический – порядок:

14.08 / Носим летние платья осенью: актуальные образы к началу холодного сезона

14.08 / Школьников заставят писать гусиными перьями

14.08 / Названы нарушающие здоровье кишечника привычки

14.08 / Врач Бинатова рассказала, как распознать признаки диабета

14.08 / Смог, избыток сальных желез и генетика: восемь причин появления прыщей на спине и способы избавиться от них

14.08 / Какой тип волос лучше всего помогает поддерживать нормальную температуру головы даже на жарком солнце

14.08 / Замполит на воеводстве

14.08 / Мнение: О двойной августовской катастрофе… Теперь всем — крышка?

14.08 / Скандалы: Нелегальное пойло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика