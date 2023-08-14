Школьников заставят писать гусиными перьями

В целях улучшения каллиграфии у учащихся в российских школах в 2023-2025 годах начнётся постепенный переход на использование гусиных перьев для письма. В Минпросвещения отметили, что при принятии такого решения прислушались к рекомендациям Минздрава.

«Мы начинаем отучать новое поколение россиян от гаджетов. Пора вернуться к истокам и поменьше набирать тексты на клавиатуре, – отметил замминистра просвещения Сергей Колганов. – В ближайшем будущем в стране сложится ситуация, когда закупать иностранное оборудование, например, мультимедийные доски и планшеты, станет слишком затратным для бюджета, но останавливать обучение нельзя. В итоге наши ребята получат конкурентное преимущество перед сверстниками из других стран, ведь они их визави не будут обладать уникальными возможностями».

В Минздраве поддержали нововведение, предположив, что оно поможет избежать хронических заболеваний в будущем.

«Писать гусиным пером можно только соблюдая осанку, а это минус сколиоз, минус лордоз и так далее», – заявила представитель министерства.

Инициатива министерства просвещения также привлечёт дополнительные инвестиции в сельское хозяйство – Минсельхоз планирует выдавать под 3% годовых средства для выдачи кредитов под строительство гусиных ферм.

Изначально школьников государство будет обеспечивать бесплатными гусиными перьями и чернилами, позже это бремя ляжет на их родителей и опекунов.

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