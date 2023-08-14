 

Названы нарушающие здоровье кишечника привычки

14.08.2023, 17:00, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова назвала привычки, которые нарушают здоровье кишечника. Она заявила, что ресурсы организма перераспределяются за счет стресса.

Организм – это сложная система, реагирующая на множество внешних факторов, включая процессы пищеварения в кишечнике. Внезапные боли, чувство распирания и метеоризм могут быть пугающими, но, на самом деле, это часто связано с обыденными ситуациями, которые влияют на работу кишечника.

Доктор-гастроэнтеролог Александра Алисова объясняет: “Избыточный стресс зачастую перераспределяет ресурсы организма, оказывая негативное воздействие на функции кишечника. Недостаток физической активности или чрезмерное потребление алкоголя также способствуют проблемам в кишечной области.”

Недостаточное жевание пищи может создать нагрузку на ваш кишечник, так как большие куски попадают в желудок. Правильное и осознанное жевание важно – не менее 30 раз для каждого куска. Важно понимать, что этот процесс начинает пищеварение еще в ротовой полости благодаря ферментам в слюне. Сознательное жевание помогает пище разлагаться на мельчайшие частицы, упрощая задачу кишечнику.

Стресс может сказаться не только на общем самочувствии, но и на работе кишечника. Постоянный стресс уменьшает активность кишечника из-за высвобождения адреналина, который используется организмом для реакции “борьбы или бегства”. В результате пищеварительный процесс замедляется, и это может привести к симптомам, таким как метеоризм, распирание, спазмы и даже тошнота. Важно научиться справляться со стрессом и уделить внимание психоэмоциональному состоянию.

Продукты, богатые простыми углеводами, такими как белый хлеб или макароны, могут вызывать воспаление в кишечнике из-за низкого содержания клетчатки. Углеводы с низкой пищевой ценностью могут негативно повлиять на работу кишечника и вызвать дополнительные проблемы. Рекомендуется уделять внимание богатой клетчаткой пище, такой как овощи, фрукты и полнозерновые продукты, чтобы поддерживать здоровье кишечника.


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