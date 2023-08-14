Врач Бинатова рассказала, как распознать признаки диабета

Постоянное ощущение голода может служить индикатором, что клетки организма не получают достаточное количество глюкозы из-за нарушенных реакций на инсулин. В интервью доктор Бинатова разъяснила ранние признаки диабета, среди которых постоянный голод или жажда, сонливость, слабость и кожный зуд.

Доктор объяснила, что постоянное ощущение голода возникает из-за голодания клеток в инсулинозависимых тканях, таких как мышечные, жировые и печеночные клетки. Эти клетки не получают достаточное количество глюкозы, которая обычно выделяется в кровь после приема пищи. Такое состояние происходит из-за нарушений в реакциях клеток на инсулин, гормон, регулирующий распределение глюкозы в организме.

В случае сахарного диабета I типа, на ранних стадиях может наблюдаться быстрое снижение массы тела из-за голодания клеток. Напротив, при сахарном диабете II типа часто происходит увеличение массы тела из-за избыточной связи инсулина с жировой тканью и повышенного синтеза жира.

Доктор Бинатова также отметила, что постоянное ощущение жажды и сухости во рту также могут являться ранними признаками диабета. Это происходит из-за повышенного уровня глюкозы в крови, что вызывает раздражение центра жажды.

Врач перечислила и другие симптомы диабета. К ним относится частая сонливость, общая слабость, увеличенное количество мочи, сухость кожи, ощущение покалывания в ногах, ухудшение зрения.