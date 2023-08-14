 

“Прямая кишка вылетела”: певицу Славу чудом спасли врачи

14.08.2023, 16:46, Новости дня
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Сколько мучений и боли пришлось вынести этой слабой уставшей женщине, истинно знает только она сама. Когда вокруг все судят и критикуют, говорить о своем потрясении совсем не хочется. Но певица Слава (Анастасия Сланевская, — Прим. ред.) все-таки объяснила, что смерть стояла прямо за ее спиной.

4 января 1999 года жизнь российской артистки перевернулась. В этот день появилась на свет ее дочь Александра. Роды оказались невероятно тяжелыми, певица Слава по наказу медиков пыталась не тужиться и теряла сознание. В итоге звезда не смогла себя контролировать, вместе с ребенком она получила чудовищные увечья.

“У меня порвалось все. Прямая кишка вылетела на сантиметров 20”, — вспомнила свое ужасное состояние певица Слава.

Однако период восстановления не принес облегчения. После родов становилось хуже, причем не только эмоционально. Вздулись вены, пропал аппетит, сводило челюсть. Люди подозревали, что истощенная певица Слава впала в послеродовую депрессию, однако на деле все было иначе.

Брюнетку чудом спасли врачи, обнаружив во время обследования плаценту, которая гнила у нее внутри. Правда раскрылась только через пару недель после родов, и артистка не могла даже предположить об этом.

Певица Слава запросто могла умереть. Тогда даже врачи удивлялись ее жизнеспособности. Много лет спустя артистка эмоционально вспоминает о пережитом и предупреждает поклонниц о рисках выбора плохих специалистов.


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