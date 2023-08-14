 

“Народ – не быдло”: Розенбаум требует писать в учебниках “подтвержденную правду”

14.08.2023, 16:46, Новости дня
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История России последних лет уже вошла в учебники для школьников. В них рассказывается в том числе о спецоперации, которую вооруженные силы РФ проводят на Украине. То есть общеобразовательная программа регулярно дополняется, ведь история, как отметил Александр Розенбаум, меняется каждый год.

17-летний музыкант, кстати, считает необходимым в подробностях рассказывать школьникам всю новейшую историю России, начиная с 1991 года. Мол, необходимо представлять события за последние 30 с лишним лет честно. А поскольку история является весьма сложной наукой, не всегда выходит говорить о ней верно, добавила знаменитость.

Розенбаум признался, что с удовольствием написал бы для школьной программы о медицине и искусстве в современной России. Главное, по словам артиста, нужно писать в учебниках “подтвержденную народом правду”. “Народ – это все-таки не быдло и не толпа, народ – это мы с вами”, – говорит Александр Яковлевич.

Также Александр Розенбаум подчеркнул: большинство людей размышляют определенным образом, и им необходимо рассказывать историю понятным языком. То есть ученым могут быть понятны те события и формулировки, которые обычному человеку ни о чем не говорят, поэтому важно в учебниках изъясняться доступно, пишет “Царьград”.


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