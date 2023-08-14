Смог, избыток сальных желез и генетика: восемь причин появления прыщей на спине и способы избавиться от них

Прыщи на спине могут вызывать эстетический дискомфорт и даже быть болезненными. В сегодняшней статье мы раскроем несколько лайфхаков, как избавиться от них просто и быстро. Стоит заметить, что хронические прыщи на спине могут мешать повседневной жизни. Помимо боли они заставляют чувствовать себя неловко и даже смущенно.

Основные причины

Существует множество причин появления прыщей на спине. Вот лишь самые распространенные среди них:

Избыток кожного сала. Сальные железы, локализующиеся в коже, продуцируют кожное сало. Чрезмерное его выделение может вызвать закупорку пор и спровоцировать развитие акне. Накопление омертвевших клеток кожи. Они попросту могут закупорить поры и также вызвать воспаление. Гормональные изменения. Гормональные колебания, особенно во время полового созревания, менструации, беременности или использования гормональных противозачаточных средств, могут вызвать избыточную продукцию кожного сала и появление прыщей. Трение. Тесная одежда вызывает чрезмерное трение тканей о кожу. В результате последняя повреждается, что увеличивает риск воспаления. Воздействие грязи. Жирные средства по уходу за волосами и грязь могут попасть на кожу спины и закупорить поры, спровоцировав тем самым прыщи. Стресс. Стресс может повлиять на гормональный баланс и даже на иммунную систему. В свою очередь, конечно, все это может спровоцировать акне. Генетика. Генетические факторы также могут играть роль в предрасположенности человека к акне. Неблагоприятная экологическая обстановка. Смог и микрочастицы грязи в воздухе могут привести к воспалению кожи и усугубить акне. Вы должны носить одежду, закрывающую спину, или куртку, когда вы находитесь на улице.

Теперь рассмотрим методы борьбы с акне на спине.

Качественная гигиена

Качественное очищение спины — важный шаг на пути с борьбой с прыщами. Важно избежать скопления грязи, жира, которые могут закупорить поры. Используйте мягкое мыло, подходящее для чувствительной кожи. При мытье старайтесь использовать теплую воду, а не кипяток, который может дополнительно вызвать раздражение кожи. Не трите кожу слишком сильно.

Средства от прыщей

Есть несколько продуктов против прыщей, которые вы можете попробовать самостоятельно:

Салициловая кислота. Этот ингредиент входит в большинство косметических продуктов по уходу. Он помогает отшелушивать верхний слой кожи и очищать поры. Бензоилпероксид. Это вещество помогает убить патогены, провоцирующие появление прыщей, и уменьшает воспаление. Но избегайте чрезмерного использования, потому что бензоилпероксид может вызвать сухость кожи. Сера. Сера обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Регулярный пилинг

Отшелушивание кожи способствует удалению омертвевших клеток и предотвращению закупорки пор. С этой целью можно использовать скрабы. Выбирайте продукты с мелкими частицами, чтобы избежать раздражения. Отшелушивающие средства, содержащие салициловую или гликолевую кислоту, могут быть одним из способов избавиться от прыщей на спине, потому что они помогают более эффективно удалять омертвевшие клетки.

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Все внимание одежде

Тесная одежда может вызвать трение, которое повреждает кожу и вызывает воспаление. Выбирайте свободную одежду, особенно для занятий спортом, чтобы избежать появления прыщей на спине.

Массаж шеи и плеч

Массаж шеи и плеч может помочь улучшить кровообращение. Кроме того, он помогает снять мышечное напряжение и предотвращает развитие акне, вызванное стрессом.

Изменение рациона

Наш ежедневный рацион играет существенную роль в здоровье кожи. Лучше убрать из рациона продукты, стимулирующие избыточную выработку кожного сала (жирная, острая и соленая пища). Сосредоточьтесь на еде, богатой антиоксидантами, витаминами и минералами. Исследования показывают, что продукты с высоким ГИ, которые вызывают резкое повышение показателей сахара в крови, могут усугубить акне. Речь идет прежде всего о белом хлебе, макаронах, рисе и картофеле.

Выбирайте здоровую пищу, чтобы избавиться от прыщей на спине. В рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, нежирный белок и цельнозерновые продукты.

Помните, что избавиться от прыщей на спине естественным путем не получится мгновенно. Изменения в уходе за кожей требуют времени. Если у вас долго не проходят прыщи на спине, немедленно обратитесь к дерматологу или косметологу за более конкретным лечением.