Какой тип волос лучше всего помогает поддерживать нормальную температуру головы даже на жарком солнце

Эксперименты с париками на манекенах продемонстрировали способность волос к поддержанию нормальной температуры головы даже несмотря на жаркое солнце. Особенно эффективными оказались густые кудри. Они спасают от перегрева, а также позволяют не терять много воды вследствие потения.

Результаты экспериментов на манекенах

В ходе проведения эксперимента на тепловой манекен ученые надевали натуральные парики, выполненные из волос, имеющих различную текстуру. В аэродинамической трубе устанавливали определенную температуру, соответствующую экстремальным условиям, включали лампы, имитирущие солнечные лучи, и помещали в нее манекена в парике. Оказалось, что волосы играют значительную роль в защите от обезвоживания и перегрева.

Причем снижение влияние солнечных лучей на кожу свойственно абсолютно всем волосам, даже прямым. Проанализировав способность к защите от солнца различных типов волос, исследователи установили, что именно вьющиеся кудри могут максимально защитить от солнечного тепла, минимизируя необходимость потеть и сохраняя прохладу.

Особенности кудрявых волос

Эксперты решили разобраться, как в сильную жару, когда в течение многих часов интенсивно светит солнце, плотные кудряшки способствуют сохранению прохлады и поддерживают влагу в коже. Исследовали предполагают, что это свойство связано со структурой кудрей. Они допускают, что между прядями в больших количествах образуются воздушные карманы. Можно сказать, что между кожей головы и поверхностью прически образуется своеобразная зона, которая способна удерживаит тепло.

Проведенные эксперименты позволили прийти к выводу, что даже если волосы просто немного завить на бигуди, то и в этом случае на солнце они будут давать в этом плане некоторое преимущество по сравнению с прямыми волосами.