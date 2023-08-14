 

Какой тип волос лучше всего помогает поддерживать нормальную температуру головы даже на жарком солнце

14.08.2023, 16:30, Разное
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Эксперименты с париками на манекенах продемонстрировали способность волос к поддержанию нормальной температуры головы даже несмотря на жаркое солнце. Особенно эффективными оказались густые кудри. Они спасают от перегрева, а также позволяют не терять много воды вследствие потения.

Результаты экспериментов на манекенах

В ходе проведения эксперимента на тепловой манекен ученые надевали натуральные парики, выполненные из волос, имеющих различную текстуру. В аэродинамической трубе устанавливали определенную температуру, соответствующую экстремальным условиям, включали лампы, имитирущие солнечные лучи, и помещали в нее манекена в парике. Оказалось, что волосы играют значительную роль в защите от обезвоживания и перегрева.

Причем снижение влияние солнечных лучей на кожу свойственно абсолютно всем волосам, даже прямым. Проанализировав способность к защите от солнца различных типов волос, исследователи установили, что именно вьющиеся кудри могут максимально защитить от солнечного тепла, минимизируя необходимость потеть и сохраняя прохладу.

Особенности кудрявых волос

Эксперты решили разобраться, как в сильную жару, когда в течение многих часов интенсивно светит солнце, плотные кудряшки способствуют сохранению прохлады и поддерживают влагу в коже. Исследовали предполагают, что это свойство связано со структурой кудрей. Они допускают, что между прядями в больших количествах образуются воздушные карманы. Можно сказать, что между кожей головы и поверхностью прически образуется своеобразная зона, которая способна удерживаит тепло.

Проведенные эксперименты позволили прийти к выводу, что даже если волосы просто немного завить на бигуди, то и в этом случае на солнце они будут давать в этом плане некоторое преимущество по сравнению с прямыми волосами.


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