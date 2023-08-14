Институт глобальных изменений Тони Блэра продолжал получать деньги от Саудовской Аравии после убийства Джамаля Хашукджи

Институт глобальных изменений бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра не прекратил многомиллионное сотрудничество с правительством Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, передаёт The Sunday Times. Организация оправдывает сотрудничество «огромным и позитивным значением» реформ в Саудовской Аравии и «стратегической важностью» страны для Запада.



АР

После убийства журналиста Джамаля Хашукджи Институт глобальных изменений бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра продолжал консультировать правительство Саудовской Аравии и получать от королевства деньги, пишет The Sunday Times.

В течение последних шести лет организация бывшего премьер-министра помогала в разработке концепции развития страны «Видение-2030». Многомиллионное сотрудничество началось ещё в конце 2017 года, когда Институт глобальных изменений Блэра направил своих сотрудников на работу в Министерство информации и культуры Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря организации, в рамках контракта, рассчитанного на год, сотрудники консультировали саудовских чиновников по вопросам «политики и целей программы реформ».

В октябре 2018 года, в последние месяцы действия сделки, произошло убийство критиковавшего правительство Хашукджи. Обозревателя The Washington Post заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его казнили, а затем расчленили его тело. В США пришли к выводу, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман одобрил похищение и убийство журналиста.

После этого Блэр рассматривал вопрос о том, следует ли прекратить связи с королевством и наследным принцем, причём ряд высокопоставленных сотрудников предупреждали, что для этого есть репутационные и этические основания. Однако Блэр опасался потерять влияние на принца, пишет The Sunday Times.

В заявлении, которое издание получило от организации бывшего премьера, сказано, что, несмотря на «ужасное преступление», он «считал тогда и считает сейчас, что продолжение работы там оправданно». По мнению Блэра, оправдывает это «огромное и позитивное значение» реформ в Саудовской Аравии и «стратегическая важность» страны для Запада. Институт глобальных изменений в установленном порядке завершил контракт, который, по словам представителя организации, «не был продлён». После этого организация заключала отдельные сделки с саудовским государством.

На вопрос о том, почему там не раскрывали информацию о проводимых работах до обращения со стороны издания, там ответили следующее: «Блэр неоднократно публично поддерживал программу модернизации Мухаммеда бен Сальмана. Мы не указываем страны, в которых работаем». При этом в организации отказались раскрыть полученную от правительства Саудовской Аравии сумму.

Как отмечает The Sunday Times, вероятно, это вновь вызовет пристальное внимание к деятельности Блэра после ухода с поста премьер-министра Великобритании. В 2017 году Блэра неоднократно критиковали за неспособность отделить свою роль посланника мира на Ближнем Востоке от прибыльной консалтинговой деятельности в Tony Blair Associates, в которой он консультировал в том числе авторитарных лидеров. Это также оживит интерес к его Институту глобальных изменений, который, как отмечается на его сайте, помогает «политическим лидерам строить открытые, инклюзивные и процветающие общества во всё более взаимосвязанном мире».

В июле 2018 года, за три месяца до убийства Хашукджи, газета The Daily Telegraph сообщила, что организация Блэра консультирует правительство Саудовской Аравии по вопросам реформ в рамках сделки, которая оценивается в £9 млн. Тогда полученные от страны средства организация назвала пожертвованием в поддержку своей «заявленной миссии» по продвижению «стабильности и взаимопонимания» на Ближнем Востоке. После гибели Хашукджи ни Блэр, ни его институт не подтвердили, приостановили ли они связи с Эр-Риядом.

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