Замполит на воеводстве

Кто такой Андрей Картаполов, предложивший развязать войну с НАТО.



Генерал-лейтенант Андрей Картаполов во время брифинга, посвященного катастрофе пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» Boeing 777. Фото: ITAR-TASS

Мечты о ядерной войне

Сажать уклонистов на 5 лет, рассылать уведомления о явке в военкомат посредством SMS, штрафовать за дискредитацию добровольцев и ЧВК — инициатив у депутата Картаполова немало. Но чаще он выступает с комментариями. Это ему принадлежит фраза, что «бойцы «Вагнера» в Ростове никого не обижали и ничего не ломали», а также антиюридическое откровение, будто бронь не мешает призывать по мобилизации. Замахивается и на внешнюю политику: пояснил в эфире ВГТРК, что ЧВК «Вагнер» отправлена в Беларусь для захвата ведущего в Калининград Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы. То есть прямо предложил напасть на страны НАТО, да еще и связал это с личным решением Путина, назвав «тонким ходом нашего верховного главнокомандующего».

Кто такой Картаполов? Военачальник? Эксперт?

Нет, замполит.

Глава Комитета Государственной думы по обороне, автор законов об электронных повестках и реестре военнообязанных Андрей Картаполов сделал завидную карьеру в армии и продолжил в политике — как «военный» спикер Госдумы и телеэфира. Он потомственный военный, родился в семье военнослужащего в ГДР. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР и начал службу в группе советских войск в Германии, дослужился до звания генерал-полковника и должности замминистра обороны, в которой руководил воссозданным главным военно-политическим управлением.

После академии генштаба, которую Картаполов окончил в 2007 году,

карьера военного стремительно развивалась; ни на одной из многочисленных должностей Картаполов не задерживался надолго.

В том же году он занял пост заместителя командующего армией Сибирского военного округа, спустя год стал начальником штаба 22-й гвардейской армии в Московском военном округе, еще через год — начальником Главного оперативного управления Генштаба и командующим 58-й армией Северо-Кавказского, а затем Южного военного округов. С 2015 года Картаполов руководил Западным военным округом.

Малайзийский боинг как социальный лифт

В публичном поле Картаполов впервые появился через несколько дней после того, как в небе над Украиной был сбит малайзийский боинг и погибли все 298 человек, находившиеся на борту. На пресс-конференции Минобороны тогда начальник главного оперативного управления Генштаба заявил, что гражданский самолет сбил украинский истребитель СУ-25. «Был зафиксирован набор высоты самолетом ВВС Украины, его удаленность от малайзийского боинга составила от 3 до 5 км», — рассказывал полковник Картаполов, добавив, что у Минобороны также имеются космические снимки с расположением средств ПВО украинской армии, которые якобы подтверждают, что в день катастрофы одна из установок «Бук» находилась недалеко от контролируемой ополченцами территории. Спустя время сами российские военные опровергли информацию об украинском истребителе, сообщив, что не зафиксировали никаких воздушных целей рядом с боингом в момент катастрофы.

Между тем международная следственная группа установила (российская сторона не согласна с этими выводами), что борт был сбит переброшенной с территории РФ зенитной установкой «БУК-М1» 53-й зенитной ракетной бригады ПВО. Это бригада входила в состав Западного военного округа, которым на тот момент и руководил Картаполов. Суд в Гааге в ноябре 2022 года признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек и приговорил их заочно к пожизненному заключению.

«Бесогон»-наряд

В 2016 году Каратполова назначили командующим российской группировкой войск в Сирии, которой он в итоге руководил чуть более трех месяцев. В это время российские и сирийские силы провели операцию по повторному освобождению города Пальмира. «Мы ее [операцию] долго готовили, мы учли те особенности, которые были при предыдущем взятии Пальмиры, что позволило нам выполнить задачу в достаточно сжатые сроки, с минимальными потерями», — говорил Картаполов.

В 2018 году Картаполов вновь пошел на повышение и получил должность одного из двенадцати заместителей министра обороны РФ — стал курировать идеологическую работу в войсках и патриотическое воспитание молодежи.

При нем солдатам начали показывать программу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» и «Уроки русского» писателя Захара Прилепина. «Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. У них есть интерес», — рассказывал в интервью генерал-полковник. Также воспитывать патриотизм начали кинофильмами, утвержденными министром обороны. «Главная наша задача — формирование информационного иммунитета к чуждой идеологии, к тому, что пытаются вбросить и что может разъедать сознание личного состава. Ведь наши «партнеры» хорошо рассчитали, что гораздо дешевле поменять власть в стране, чем с этой страной воевать», — говорил генерал-идеолог.

На новой должности Картаполов взялся воспитывать не только солдат, но и молодежь — как куратор движения «Юнармия» и историко-мемориального комплекса и главного храма Вооруженных сил в московском парке «Патриот». «Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется говорить с Богом о детях», — описывал свою миссию генерал. По его словам, если не заниматься детьми и подростками, то ими «будут заниматься другие люди». «А что потом? Это мы увидели, например, в Белоруссии в прошлом году» (имеются в виду протесты белорусов против фальсификации выборов в 2020 году).

Вскоре он оставил службу: Картаполов избрался в Госдуму в сентябре 2021 года по партийному списку «Единой России» в Москве и после этого возглавил парламентский комитет по обороне.

Кто делает люки для бункера

Как и положено военному, Картаполов много раз переезжал, занимая разные должности. В 2016 году Министерство обороны передало ему квартиру 112 кв. метров в элитном доме в центре Москвы — в Ружейном переулке. Вместе с генералом собственником квартиры также числилась его супруга. У Картаполова есть дочь — Варвара Гурьянова. Она родилась в городе Нойштрелиц недалеко от Берлина и сейчас живет в Ростовской области, где владеет питомником служебных собак «Чилимгур» (там выращивают и дрессируют немецких овчарок и ньюфаундлендов), а также производит и продает вольеры для собак. Варвара — президент общественной организации «СССР» — союза специалистов собаководов региона и в Инстаграм* называет себя «сумасшедшим собаководом».

Однако с военными ее связывает не только высокопоставленный отец, но и бизнес, получающий подряды от Министерства обороны.

В 2019 году она стала соучредителем компании из Брянской области «Брасовский завод» — предприятие производит контейнеры для транспортировки химического оружия, а также специальные двери, люки и вентиляционные клапаны для бункеров, военных командных пунктов и прочих защищенных объектов Минобороны. Сейчас все материалы с сайта компании, где рассказывалось о сотрудничестве с военными, удалены, а вместо них опубликованы статьи об интерьерах.

До 2019 года владельцем завода был Николай Симоненко, до этого работавший заместителем губернатора Брянской области по ЖКХ и строительству. Он же до 2021 года был генеральным директором предприятия, после чего вновь занял должность заместителя руководителя региона. Как писали местные СМИ, в прошлом человек по фамилии Симоненко фигурировал в скандалах, связанных с двумя уголовными делами, затем все подозрения с него были сняты, и он был восстановлен в должности.

Совладельцами завода до Гурьяновой также были Олег и Елена Кибальчич. Последний учредитель — компания «ДСТ импорт-экспорт» — также подрядчик Минобороны и Минпромторга по обслуживанию объектов уничтожения химического оружия.

При этом не только дочь-собаковод генерала открыла для себя сложное машиностроительное производство.

По данным налоговой службы, с которыми ознакомилась «Новая»,

на Красовский завод трудоустроили и зятя Картаполова Николая Гурьянова — как минимум он получал там зарплату. Полный тезка Гурьянова с совпадающей датой рождения мало соответствует морально-этическим установкам, которые пропагандирует Картаполов.

В 1999 году он был фигурантом дела о хищении цветных металлов с завода «Янтарь», затем работал водителем в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте. Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с него долг по алиментам — это следует из базы ФССП.

«Они больше не зигуют»

В октябре 2022 года Картаполов как председатель думского Комитета по обороне раскритиковал «отдельных руководителей» за сводки Минобороны, которые, по его мнению, не отражали реального положения дел в ходе СВО. «Надо перестать врать. Но, видимо, не доходит до руководителей отдельных. У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. У нас российский город Валуйки, город-крепость, кстати, находится под постоянным огневым воздействием. Ну а мы узнаем об этом от кого угодно — от губернатора, от руководителей и владельцев телеграм-каналов, от наших военкоров, а больше ни от кого», — говорил Картаполов.

Месяцем позже он заявил, что по результатам проверки жалоб мобилизованных последуют некие кадровые решения, а затем стал соавтором законопроекта об уголовном наказании для уклонистов. Активность депутата якобы не понравилась Кремлю, и, как писала «Верстка», генерала внесли в медийный «стоп-лист», но его это не остановило.

Отличился депутат и другими заявлениями, например, предлагал компаниям самостоятельно защищать свои объекты от атак дронов и рассказывал, что если неонацисты воюют в составе российских сил, то они «уже исправились».

«Я думаю, что они татуировки уже свели и больше не зигуют», — говорил в интервью Картаполов.

Также Картаполов в июне 2023 года объяснял, что призывной возраст для россиян будет повышаться поэтапно: с 18 до 21 года, а верхняя планка сдвинется с 27 до 30 лет, так как власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей». Но уже в июле заявил, что нижний предел призывного возраста решено оставить прежним, «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». «К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством», — уверял депутат.

Он же с разницей в десять дней сначала почувствовал, что «попахивает большой войной», комментируя необходимость законопроекта о наказании за уклонение от мобилизации, а затем — что никакой «новой мобилизацией и не пахнет». Одно из сатирических изданий после этого забеспокоилось, не схватил ли генерал ковид. Но нет: нюх у Картаполова, напротив, чувствительный.

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

* Принадлежит компании Меta, которую власти РФ считают экстремистской организацией.

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